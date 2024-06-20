تعرف على الأنشطة الفنية للأطفال خلال أيام عيد الأضحى في أسوان

نظم فرع ثقافة أسوان، عددا من الفعاليات الفنية للأطفال، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، احتفالا بعيد الأضحى المبارك، فى إطار برامج احتفالات وزارة الثقافة.

وشهد مسرح فوزي الصيفي العرض المسرحي "فى بيتنا مسرح"، وتدور أحداث العرض حول الجد سيد فهمي وحفيدته أميرة واهتمام الطفل بألعاب الهاتف المحمول واستخدام السوشيال ميديا ومسرح العرائس، حيث يتحدى كل منهما الآخر حول أيهما سيجذب الطفل، ويشاركهم فى هذا التحدي أصدقاء أميرة، وفي نهاية التحدي تستمتع أميرة وأصدقائها بمسرح العرائس وما يقدمه من أفكار ونصائح والعمل الجماعي من خلال عمل عرض مسرحي تعليمي يشارك فيه الجميع ويتم الترويج له على السوشيال ميديا، ويوضح العرض كيفية الاستخدام الآمن لمواقع التواصل موضحا سلبياتها وإيجابياتها.

العرض تأليف هانى قدرى، إخراج أحمد كشري، ديكور خالد عطا الله، تصميم ديكور محمد مصطفى، عبد الناصر مصطفى، كلمات أغاني محمود عطا، موسيقى وألحان أحمد موسى، تصميم استعراضات وغناء أحمد جمعة.

"فى بيتنا مسرح" أداء تمثيلي: بيتر عماد، جوليا جرجس، آلاء جمال، أحمد ناصر، تسابيح أسامة، محمد محسن، محمد رمضان، أحمد حسن، مودة مدحت، ملك عبد الرحيم، زينب أحمد، ماريا مجدي.

هذا وتضمنت الأنشطة التي يقدمها فرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة عماد فتحي، عرضا فنيا لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة العقاد بقيادة أحمد موسى، وسحر أمير، قدمت الفرقة خلاله مجموعة من الأغاني المتنوعة منها "يا ملتقى الصحبة، سنوحي، فاكر لما كنا، جينا الحياة تفاريح، فرح، هي سكة ولسه فيها".

وفي الختام قدم عرض لفرقة كورال قصر ثقافة أسوان بقيادة منى عبد الوهاب قدمت الفرقة خلاله مجموعة من الأغاني منها "الله يشهد، الله على نور رسول الله، المسك فاح، راجعين يا هوى، رايحه فين يا حاجة، يونس"، ثم نفذت مسابقات واكتشاف مواهب بإشراف الباحث محمد عبد المنعم.

وشهد مسرح قصر ثقافة السباعية عرضا لفرقة أطفال السباعية للإنشاد الديني بقيادة منال مجدي، قدمت خلاله مجموعة من الابتهالات وهي: "رقت عيناي شوقا، قمر سيدنا النبي، المسك فاح، يا نبي سلام عليك، لباب طه شددنا الرحال، محمد نبينا"