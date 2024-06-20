اقرأ غدًا بالوفد.. إنهاء أكثر من 17 ألف منازعة تتجاوز 15 مليار جنيه خلال 10 أشهر

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "إنهاء أكثر من 17 ألف منازعة تتجاوز 15 مليار جنيه خلال 10 أشهر".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-