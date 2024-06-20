اقرأ غدًا بالوفد.. إنهاء أكثر من 17 ألف منازعة تتجاوز 15 مليار جنيه خلال 10 أشهر
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "إنهاء أكثر من 17 ألف منازعة تتجاوز 15 مليار جنيه خلال 10 أشهر".
يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
- مشروع قانون لتسوية المنازعات الضريبية للتيسير على الممولين وتحفيز الاستثمار
- مليارا دولار إيرادات متوقعة لمبادرة "سيارات المصريين بالخارج"
- طبول الحرب تدق في المنطقة حاملة الطائرات "جيرالد فورد" في طريقها إلى ميناء حيفا
- نشاط كبير للطائرات الأمريكية في قاعدة إنجرليك التركية
- "الزراعة" تتابع خلو شحنة القمح المستوردة من الآفات
- إعلان مواعيد تشغيل المترو والقطار الكهربائي الخفيف
- "الخارجية" تخصص فرق عمل للبحث عن الحجاج المصريين المفقودين
- اليوم.. بدء عودة حجاج الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن
- غدًا.. 19 طالبًا وطالبة يخوضون سباق الثانوية العامة داخل مستشفى 57357
- "البيئة" تدعو إلى حوار وطني لمناقشة مبادرة الـ 100 مليون شجرة