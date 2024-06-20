بالأرقام.. الأجانب يكتبون شهادة نجاح إدارة بيراميدز

يملك بيراميدز بين صفوفه أفضل النجوم الأجانب المحترفين في الدوري الممتاز، والذين يتألقون في البطولة، ما يؤكد النظرة الثاقبة للمهندس ممدوح عيد رئيس بيراميدز، والتفاصيل المهمة في اختيار العناصر الأجنبية التي أثبتت تألقها الشديد.

ونجحت إدارة بيراميدز وفي وجود إدارة تعاقدات محترفة يأتي على رأسها عمرو بسيوني، في ضم أفضل العناصر من اللاعبين الأجانب في الدوري المصري في صفوفه، وعلى رأسهم المغربي محمد الشيبي ومواطنه وليد الكرتي، وبلاتي توريه وفخري لاكاي وفيستون ماييلي.

الشيبي اللاعب الدولي المغربي أفضل ظهير أيمن في الدوري المصري وصاحب أكبر رصيد من صناعة الأهداف والفرص في البطولة المحلية، يواصل التألق بكل قوة مع الفريق، ورغم ذلك كان التعاقد مع اللاعب من الجيش الملكي المغربي مقابل 400 ألف دولار فقط ما يساوي 6 ملايين جنيه فقط حينها.

وليد الكرتي أحد أهم لاعبي الدوري المصري في مركز وسط الملعب وصاحب تاريخ كبير، ويعد أفضل لاعب وسط مهاجم ويجيد اللعب في العديد من مراكز الوسط، والتعاقد مع الكرتي لم يكلف خزينة بيراميدز سوى 15 مليون جنيه مصري من نادي الوداد.

ابراهيم بلاتي توريه النجم الدولي البوركيني أهم لاعبي الوسط المدافع في الدوري المصري وأكثرهم مهارة، بل هو الأفضل على الإطلاق ويواصل تقديم مستويات هي الأفضل في جميع المباريات، ودائما هو اللاعب الأساسي في صفوف منتخب بوركينا فاسو، والنادي تعاقد مع توريه في صفقة انتقال حر لم تكلف خزينة بيراميدز أي مقابل مادي.

الدولي الكونغولي فيستون ماييلي هو أحد أهم مهاجمي الدوري المصري وينافس على قمة ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 9 أهداف، ودائما هو اللاعب الأساسي المتألق في صفوف منتخب الكونغو، والتعاقد معه لم يكلف النادي سوى 400 ألف دولار فقط، بقيمة 13 مليون جنيه بعد اختلاف فارق سعر صرف الدولار.

فخري لاكاي، أحد أهم لاعبي خط الهجوم في الدوري المصري، وهو اللاعب الدي يجيد اللعب في الهجوم والجناح الهجومي، والأفضل على الإطلاق وصاحب المهارة والسرعة والأهداف الحاسمة، والتعاقد معه لم يكلف النادي سوى 400 ألف دولار، ما يساوي 6 ملايين جنيه فقط حينها.

خماسي بيراميدز الأجنبي، يؤكد النظرة المميزة لإدارة بيراميدز في اختيار النجوم لدعم صفوف الفريق وخطة العمل التي يسير عليها النادي، والتي تعنى بالجودة والفائدة المنتظرة وبأقل التكاليف الممكنة مقارنة بالمنافسين قبل أي حسابات أخرى.