أسوان: إزالة التعديات ورفع تراكمات ومخلفات إجازة عيد الأضحى

نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان، بقيادة سيد مدنى، حملات إزالة فورية لحالة تعد على أرض أملاك دولة بنطاق حى جنوب على مساحة 600 متر مربع، وتم مصادرة مواد البناء المستخدمة فى المخالفة.

كما تم إزالة حالتين تعدى بنطاق حى الصداقة الجديدة بمساحة 750 متر مربع، وتم كذلك إزالة 4 وصلات مياه نص بوصة، ووصله ٢ بوصة مخالفة، وذلك بالتعاون مع شبكة المياه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية من قبل المختصين بالشبكة.

جاء ذلك بالتزامن مع ذلك قيام الوحدة المحلية بتنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات من الشوارع والميادين والحدائق العامة والمتنزهات بالتنسيق والتعاون مع إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن، والإدارة العامة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بقيادة المهندس أحمد حلفاوى.

وفى السياق ذاته، نفذت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بقيادة سيد سعدى إزالة فورية فى المهد لحالة تعدى بالبناء المخالف بمنطقة نلوى بمساحة 100 متر مربع وذلك وسط مشاركة للأجهزة الأمنية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدى.