قصور الثقافة بسوهاج تحتفل بعيد الأضحي مع دور رعاية الأطفال والمسنين

استمرارا لاحتفالات عيد الأضحى المبارك، قدم فرع ثقافة سوهاج عددا من الفعاليات الفنية والثقافية ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وبرامج وزارة الثقافة.

رحلة ترفيهية

ونظم فريق الموهوبين بالفرع رحلة ترفيهية لأطفال ملجأ مؤسسة البنين بالكوثر "كريمي النسب" لحديقة "فن بارك"، تضمنت فقرة فنية للأراجوز، بجانب الفقرات الفنية للمواهب وألعاب ترفيهية للأطفال، وقدمت فقرات للمواهب في الشعر والتمثيل والغناء، بالإضافة إلى ورش للرسم على الوجوه، وأخرى فنية للأطفال.

وبمركز العزيمة لمكافحة وعلاج الإدمان بسوهاج، أقيمت احتفالية ثقافية فنية تضمنت بعض الفقرات الفنية للمواهب، بجانب تقديم سكتش مسرحي بعنوان "اضحك للدنيا"، وعرض فني لفريق الموهوبين في مجال الإنشاد الديني قدموا فيها باقة من التواشيح والابتهالات الدينية منها "قمر سيدنا النبي، صلوا على أنوار نبينا".

وفي سياق متصل، استقبلت دار المسنين بسوهاج، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، والتواشيح والابتهالات الدينية منها "صبحتك بنور النبي، المسك فاح"، بجانب تقديم فقرات من الأغاني الطربية.

الفعاليات قدمت بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وتأتي ضمن برنامج حافل تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بجميع المحافظات للاحتفال بعيد الأضحى، تقدم خلاله 4 أفلام جديدة بسينما الشعب في 18 محافظة، بسعر موحد ومخفض 40 جنيها للتذكرة، بالإضافة إلى فعاليات تتنوع بين الحفلات الفنية المجانية وعروض وحفلات الفنون الشعبية والموسيقى العربية، بالإضافة إلى العروض المسرحية للأطفال والكبار، والأمسيات الشعرية واللقاءات التثقيفية، والورش الفنية والمسابقات المقدمة للأطفال طوال أيام العيد.

وتعرض الهيئة العامة لقصور الثقافة 4 أفلام جديدة من أفلام موسم عيد الأضحى في 20 موقعًا ثقافيًا تابعًا لها، في 18 محافظة، عبر مشروع "سينما الشعب"، يوميا بدءًا من 10 صباحًا، حتى 2 صباح اليوم التالي، بسعر موحد ومخفض 40 جنيها للتذكرة.

ويعرض فيلم "ولاد رزق 3" بسينما الشعب في قصر السينما بجاردن سيتي، قصر ثقافة روض الفرج، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، سينما هيبس بالوادي الجديد، قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، سينما السادات بالمنوفية، قصر ثقافة القناطر بالقليوبية، قصر ثقافة أبو المطامير بالبحيرة، بيت ثقافة ديرب نجم بالشرقية.

كما يعرض فيلم "أهل الكهف" في مسرح 23 يوليو بالمحلة، قصر ثقافة أسيوط، المركز الثقافي بطنطا، وتستقبل سينما المركز الثقافي بكفر الشيخ، قصر ثقافة الإسماعيلية، قصر ثقافة العريش، فيلم "اللعب مع العيال"، وتشهد كل من سينما قصر ثقافة شرم الشيخ، قصر ثقافة ببا ببني سويف، فيلم "عصابة الماكس".