صدام عنيف بين سيدة صهيونية تؤيد إسرائيل وحاخام يهودي يدعم فلسطين.. شاهد

عدلت العديد من مقاطع الفيديو التي نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي منذ السابع من أكتوبر الصورة النمطية لشعوب العالم تجاه “أن كل اليهود يدعمون دولة الاحتلال الإسرائيلي” في جرائمها ضد الشعب الفلسطيني والتي تستمر منذ 1948، والتي تشمل أفعالًا تناقض المباديء اليهودية ووصايا النبي موسى العشر.

وتمارس دولة الاحتلال الإسرائيلي وقادتها منذ نشأتها أفعالًا ترقى لعمل العصابات من قتل وسرقة وتهجير وإبادة جماعية وهدم وتدمير وحرق، مستغلين في ذلك دعايات منحرفة لجذب اليهود من كافة أصقاع العالم لاحتلال أرض شعب آخر.

وفي فيديو نفى العلاقة بين “اليهود ودعمهم لإسرائيل” حدثت مشادة عنيفة وصدامًا كبيرًا بين سيدة صهيونية تؤيد إسرائيل وحاخام يهودي يقود يهودًا آخرين في مظاهرة تدعم حقوق الشعب الفلسطيني في الأرض والحياة الكريمة.

وتهجمت السيدة على الحاخام وتكلمت معهم والصدمة والانهيار يعلوان نبرة صوتها، قائلة: “كيف تجرؤ على دعم فلسطين وتحمل علمها، اللعنة عليكم".

وحاول الحاخام إقناعها وتوصيل حججه إليها، قائلًا: “هناك فرقًا بين الصهيونية وإسرائيل، فالصهيونية حركة سياسية تلتصق باليهود وتسفك الدماء باسم الديانة اليهودية”.

شاهد الفيديو..