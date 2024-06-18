فلسطين: 12 ألف حالة معظمهم من الأطفال بحاجة لتلقي العلاج خارج قطاع غزة

كشف مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، أن هناك 12 ألف حالة معظمهم من الأطفال بحالة حرجة وبحاجة ماسة للخروج خارج قطاع غزة لتلقي العلاج.

وأكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية - في تصريح لقناة "القاهرة" الإخبارية اليوم الأربعاء أن فشل المجتمع الدولي في الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن هو أحد المسببات الرئيسية في تفاقم الحالة بقطاع غزة .

وشدد على أنه لابد من انصياع الاحتلال الإسرائيلي - الذي صعد من عدوانه وفرض حالة المجاعة - لقرارات محكمة العدل الدولية.

وحول إعلان جيش الاحتلال تعليق العمليات العسكرية في جنوب قطاع غزة بمدينة رفح خلال ساعات النهار، قال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية إن الاحتلال الإسرائيلي لم يعلن عن هدنة في رفح، مدللا على ذلك بمواصلة القصف في رفح وقتل المدنيين في تلك المنطقة وباقي المناطق، كما لم يتم زيادة عدد الشاحنات عما كانت عليه خلال الأيام الماضية؛ بل تزداد الأمور سوءا.

وبخصوص تدمير قوات الاحتلال للصالات الداخلية لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني، قال: إن هذا المعبر يمثل شريان الحياة للشعب الفلسطيني، مشددا على أن تدمير الصالات إشارة خطيرة لتعميق الأزمة الإنسانية وإدامة آثارها لفترة طويلة، وجعل القطاع مكانا غير قابل للعيش عشرات السنوات، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية هذا العدوان يدمر كل مقومات الحياة في القطاع.

إسرائيل ترفض مناقشة أي مقترح للتهدئة غير الذي قدمه الرئيس الأمريكي بايدن

أكد إعلام إسرائيلي، نقلا عن مسئول في فريق التفاوض، أنه لن يتم مناقشة أي مقترح للتهدئة غير الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن ووافق عليه مجلس الأمن الدولي.

وأضاف مسئول فريق التفاوض أن وقف الحرب والانسحاب من قطاع غزة لن يكون ممكنا إلا بالمفاوضات وإيجاد آليات تضمن التنفيذ الكامل للاتفاق.

وأكد أنه إذا كانت حماس تعتقد أن القتال سيتوقف مع انتهاء العملية في رفح الفلسطينية فهي مخطئة.

و واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ256 من العدوان، قصف مناطق عدة من قطاع غزة ووسطه وجنوبه، ما أسفر عن استشهاد 17 مواطنا وإصابة العشرات.

وانتشلت طواقم الإسعاف جثامين 8 شهداء وعدد من الجرحى، جراء استهداف منزل لعائلة الراعي، و5 جثامين جراء استهداف الاحتلال محال تجارية لعائلة المدهون في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وجرى نقلهم لمستشفى العودة.