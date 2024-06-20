شروط التقديم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شروط التقديم في مدارس المتفوقين STEM ومدرسة المتفوقين بعين شمس لطلاب الشهادة الإعدادية.

ومن المقرر أن تفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التقديم في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM خلال شهر يوليو المقبل.

شروط التقديم في مدارس المتفوقين STEM

وتتضمن شروط التقديم في مدارس المتفوقين STEM أن يكون الطالب مصري الجنسية.

وتشترط مدارس المتفوقين STEM في الطالب المتقدم ألا يزيد عمره في 1 أكتوبر المقبل عن 18 عامًا.

ويجب أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (دور أول) في العام الدراسي 2023-2024.

وتتضمن شروط التقديم في مدارس المتفوقين STEM أن يكون مجموع درجات الطالب (274.5) درجة فأكثر بنسبة تعادل (98% ) من المجموع الكلى فقط، ولا يشترط حصول الطالب على الدرجة النهائية في أى من المواد المقررة، أو أن يكون مجموع درجات الطالب (266) درجة فأكثر بنسبة تعادل (95%) من المجموع الكلي فقط ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد وهي: (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم).

وبالنسبة للطلاب الراغبين في التقدم لمدرسة المتفوقين بعين شمس يشترط ألا يقل مجموع درجات الطالب في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي عن مجموع (252) درجة فأكثر بنسبة (90%) بالنسبة للطلاب الذكور الراغبين في الالتحاق بمدرسة المتفوقين الثانوية للبنين بعين شمس.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن إجراءات التقدم بالنسبة للطلاب الذين قاموا بالتسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم على موقع الوزارة وتم حفظ بياناتهم تشتمل على الآتى:

طباعة استمارة التقدم بعد التسجيل مباشرة مع قيام ولى الأمر بالتوقيع عليها وتقديمها إلى أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب مع المستندات: عدد "2" صورة شخصية للطالب، وصورة طبق الأصل من شهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد بالدرجات، وصورة طبق الأصل من شهادة الميلاد، وإيصال سداد الرسوم.

وأشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة للفئات التي لم يتاح لها التسجيل الإلكترونى، ومستوفين لشروط القبول بهذه المدارس التقدم يدويًا بأوراقهم الى الإدارة العامة للامتحانات خلال فترة التقدم الإلكتروني وهم الفئات الآتية: طلاب أبناؤنا في الخارج، وطلاب الشهادات غير المعادلة الذين قاموا بإجراء امتحان تحديد مستوى، والطلاب الحاصلون على درجات الحافز الرياضي ومستوفون لشروط التقدم، والطلاب الذين زادت درجاتهم بعد نتيجة تظلمات الإعدادية وأصبحوا مستوفين لشروط التقدم ولم يتمكنوا من التسجيل الإلكتروني.