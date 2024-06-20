آخر موعد للتقديم في مدارس مصر المتكاملة 2024

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن آخر موعد للتقديم في مدارس مصر المتكاملة للغات للعام الدراسي 2024-2025.

وتغلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التقديم في مدارس مصر المتكاملة للمرحلة الأولى من رياض الأطفال يوم 30 يونيو الجاري.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بسرعة التقديم في مدارس مصر المتكاملة إلكترونيًا قبل انتهاء الفترة الزمنية المحددة.

وفتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التقديم في الصف الأول من مرحلة رياض الأطفال في مدارس مصر المتكاملة للعام الدراسي 2024-2025 بداية من يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024.

وتوجد فروع مدارس مصر المتكاملة في مناطق: زهراء مدينة نصر، والمنصورة، والزيتون، وشبين الكوم في المنوفية.

ويشترط لقبول الطلاب ألا يقل السن للمستوى الأول من رياض أطفال KG1 عن أربع سنوات ولا يزيد عن أربع سنوات و11 شهر و29 يوما فى أول أكتوبر من العام الحالي 2024.

رابط تقديم مدارس مصر المتكاملة 2024

وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابطا إلكترونيًا رسميا للتقديم في مدارس مصر المتكاملة 2024 للالتحاق بالصف الأول من مرحلة رياض الأطفال KG1.

ويمكنك التقديم لابنك في رياض الأطفال في مدارس مصر المتكاملة 2024 (من هنا)

مزايا مدارس مصر المتكاملة 2024

ونوه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأن مدارس مصر المتكاملة للغات تعد مدارس حكومية ذكية.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن مدارس مصر المتكاملة تواكب التطورات العالمية للثورة الصناعية الرابعة.

ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن مدارس مصر المتكاملة تهدف إلى خلق جيل متميز وقادر على مواكبة التغيرات العالمية، فى ضوء رؤية مصر 2030.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن مدارس مصر المتكاملة تطبّق القيم والمهارات الحياتية عمليًا، وتقلل الوقت النسبي لاختبارات نصف ونهاية العام.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن مدارس مصر المتكاملة تعمل على التركيز على تنمية مهارات البحث والعمل الجماعي.



وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن مدارس مصر المتكاملة تتميز بتطبيق نظام اليوم الكامل للطلاب.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن مدارس مصر المتكاملة تتميز بتطبيق وتنفيذ المناهج وفقا للمعايير الدولية، والتعليم القائم على الإبداع.

واستطرد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن نظام الدراسة في مدارس مصر المتكاملة يعتمد على تخصيص 80 في المائة للأنشطة و20 في المائة للاختبارات.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن تلك المدارس تركز على تعليم الأقران وبناء شخصية الطالب، فضلا عن أن مصروفاتها الدراسية تتناسب مع الأسر متوسطة الدخل.