غادي شماني: إسرائيل لا يمكنها تحمل 8 أشهر من التدهور عسكرياً واقتصادياً وسياسياً

حذر القائد الأسبق لفرقة غزة في الجيش الإسرائيلي، الجنرال غادي شماني، من أن إسرائيل لا يمكنها تحمل ثمانية أشهر من التدهور المستمر على الصعد العسكرية والاقتصادية والسياسية. جاءت تصريحات شماني خلال مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية، حيث أعرب عن قلقه البالغ إزاء الوضع الراهن في البلاد.

وقال الجنرال شماني: "إسرائيل تواجه تحديات كبيرة تتطلب إجراءات فورية وحاسمة. الاستمرار في هذا المسار من التدهور سيؤدي إلى عواقب وخيمة لا يمكننا تحملها". وأشار إلى أن التحديات الأمنية المتزايدة، إلى جانب الأزمات الاقتصادية والسياسية الداخلية، تشكل تهديداً جدياً لاستقرار البلاد.

وأكد شماني على ضرورة توحيد الجهود الوطنية والتعاون بين جميع الأطراف السياسية للتغلب على هذه التحديات. وأضاف: "يجب علينا العمل معاً لتجنب الأسوأ، وضمان مستقبل آمن ومستقر لإسرائيل".

وتأتي تحذيرات شماني في وقت تشهد فيه إسرائيل تزايداً في التوترات الأمنية والاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية، مما يزيد من الضغط على الحكومة الحالية لاتخاذ قرارات استراتيجية لمعالجة هذه الأزمات المتعددة.





يُذكر أن الجنرال غادي شماني شغل مناصب قيادية بارزة في الجيش الإسرائيلي، وله خبرة واسعة في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، مما يجعل تصريحاته موضع اهتمام واسع من قبل الرأي العام وصناع القرار في إسرائيل.