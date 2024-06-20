عالم بالأزهر الشريف يكشف حقيقة وجود أعمال سحرية على عرفات

كشف الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، إنه لا صحة لما ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، حول وجود أعمال سحرية يتم دسها فى جبل عرفات من قبل بعض الحجيج، لافتا إلى أن هذا الأمر ينشره البعض بصورة ممنهجة من قبل كتائب إلكترونية تشوه على المسلمين عباداتهم.

وأكد العالم الأزهري، فى تصريحات له، أنه تواصل مع كثيرين فى المملكة العربية السعودية للوقوف على حقيقية الأمر، لكن الجميع أكدوا أنه لا وجود لهذه المزاعم، مؤكدين أن المشاعر المقدسة يتم فتحها أيام الحج، وجميع المخلفات التى تخرج من المشعر المقدس كلها لبقايا طعام أو زجاجات مياه أو عصائر.

وشدد على جموع المسلمين ضرورة توخى الحذر فى نشر هذه الشائعات عن الأماكن المقدسة، فهى أماكن طاهرة، وبعيدة عن الضلال، وعليهم الانشغال بالذكر والعبادة، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ".