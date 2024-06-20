توقع بيان من رابطة الأنديه لإنقاذ إقامة القمه فى موعدها

علمت بوابة الوفد من مصادرها أن هناك إتفاق تم داخل رابطة الأندية المحترفه برئاسة أحمد دياب على إصدار بيان رسمي خلال الساعات المقبله يؤكد تحرك الرابطه للتحقيق فى الشكاوى الوارده بشأن الأخطاء التحكيميه ومعالجتها وأيضا لترضية نادى الزمالك بعد البيان الذي أصدره مجلس الإداره وهدد فيه بعدم لعب مبارياته فى الدور الثاني إلا بعد لعب جميع مؤجلات الأنديه الأخرى وهدد بعدم لعب لقاء القمه أمام الأهلي المقرر الثلاثاء المقبل في الجوله ال٢٧ لبطولة الدوري الممتاز.

وجرت إتصالات بين أحمد دياب رئيس رابطة الأندية وحسين لبيب رئيس نادي الزمالك للخروج من هذا المأزق بما يحفظ هيبة نادى الزمالك أمام جماهيره التى وجهت انتقادات شديده للمجلس بسبب عدم دفاعه عن حقوق النادي وذهب البعض إلى المطالبه بالانسحاب من بطولة الدورى .

وكان مجلس الاإداره قد حدد مطالبه فى بيانه وتتمثل فى التحقيق مع حكم مباراة المصري أحمد الغندور وحكم الفار محمود البنا وتشكيل لجنه محايدة لإدارة المسابقه المحليه وتحديد جدول المباريات المؤجله.

وأوضح أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك ، حقيقة ما تردد بشأن تراجع مجلس إدارة الأبيض برئاسة حسين لبيب عن القرارات الصادرة عقب هزيمة الزمالك أمام المصري.وكتب متحدث الأبيض عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "كل ما يتردد عن تراجع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب عن مطالبه مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة".وتابع: "الفريق الأول لن يلعب أي من مباريات الدور الثاني إلا بعد انتهاء جميع الفرق من أداء مباريات الدور الأول وفقا لترتيب القرعة الأصلية، وفي انتظار نتائج التحقيق فيما حدث من أخطاء تحكيمية صارخة بحق نادي الزمالك في المباراة الأخيرة بصفة خاصة ومنذ بداية الموسم بصفة عامة.