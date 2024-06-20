صحف أمريكية: إدارة بايدن ستسرع تسليم أوكرانيا صواريخ دفاع جوي

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس جو بايدن قررت تسريع عملية تسليم صواريخ دفاع جوي إلى أوكرانيا. يأتي هذا القرار في إطار الجهود الأمريكية لتعزيز القدرات الدفاعية الأوكرانية وسط تصاعد التوترات مع روسيا.



وأوضح المسؤولون أن هذه الخطوة تأتي استجابة للاحتياجات الملحة لأوكرانيا في مواجهة التهديدات المتزايدة على أمنها الوطني. ومن المتوقع أن تشمل الشحنة أنظمة دفاع جوي متطورة تهدف إلى حماية المجال الجوي الأوكراني من الهجمات المحتملة.



وأكدت الصحيفة أن هذه الخطوة تعكس التزام الولايات المتحدة بدعم حلفائها في المنطقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي. ومن المقرر أن يتم تسليم الصواريخ في أقرب وقت ممكن لتلبية احتياجات الدفاع الجوي الأوكراني.

وأشار المسؤولون إلى أن إدارة بايدن تواصل العمل مع الحلفاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لضمان تنسيق الجهود الدفاعية وتعزيز الأمن المشترك. وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة مساعدات عسكرية واقتصادية تشمل أيضاً دعمًا إضافيًا في مجالات التدريب العسكري والتكنولوجيا الدفاعية.



يُذكر أن العلاقات بين أوكرانيا وروسيا تشهد توتراً شديداً منذ سنوات، وقد زادت التوترات مؤخراً على خلفية التحركات العسكرية الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية. تسعى الولايات المتحدة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية والمساهمة في ردع أي تهديدات مستقبلية.