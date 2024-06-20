جنوب سيناء تشارك في مبادرة زراعة 100مليون شجرة

شاركت محافظة جنوب سيناء، في مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة 100 مليون شجرة، وتعد محافظة جنوب سيناء هي الأولي علي مستوي محافظات الجمهورية في تنفيذ المبادرة بـ70 ألف شجرة خلال المرحلة الأولي للمبادرة التي تم تنفيذها في العام 2023 وذلك علي مستوي مدن المحافظة.

وحرص اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، على متابعة مراحل استلام وتوزيع وزراعة الاشجار، ومتابعتها بعد الزراعة.

وأكد الدكتور محمد شطا مدير مديرية الزراعة بالمحافظة، أنه تم زراعة على مستوى المدن على النحو التالى، راس سدر بعدد 10 آلاف شجرة والطور بعدد 11 ألف شجرة ونويبع بعدد 10 آلاف شجرة ومدينة كاترين بعدد 7 آلاف شجرة وطابا ودهب وأبورديس وأبوزنيمة بعدد 5 آلاف شجرة لكل مدينة بإجمالي 20 ألف شجرة، ومدينة شرم الشيخ بعدد 12 ألف شجرة وقد تم زراعة هذه الأشجار في المدارس وجزر الطرق والمساجد ومراكز الشباب وفي الأودية، وذلك للتوسع في المسطحات الخضراء والحد من تأثير ارتفاع الحرارة وقد تم التركيز علي الأشجار التي تجود زراعتها بمدن المحافظة مثل الزيتون والمانجو والليمون وبعض انواع الأشجار الخشبية والمزهرة التي تجود في مدينة شرم الشيخ.

وشارك طلبة المدارس ومجالس المدن ومديرية الزراعة في عمليات الزراعة وتدريب الطلبه علي عمليات الري والرعاية لهذه الأشجار لضمان استدامتها وجني ثمارها في المستقبل.