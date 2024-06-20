الدقهلية تتصدى التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بكافة أشكالها،خلال اجازة عيد الاضحى المبارك، مؤكداً أن التعديات على العلى الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الي تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وتابع مختار، تقرير جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن طلخا ومحلة دمنه وبني عبيد والمنصورة وشربين لإزالة عدد من حالات التعدي والبناء المخالف وايضا مراجعة تراخيص البناء الصادرة.

قال المحاسب سيد النخيلي رئيس مركز ومدينة طلخا، أنه تم متابعة تنفيذ اعمال ازالة كليه لسمل خرساني بالطريق الدولي بعمل سور بلوك وغرفه بالبلوك وغرفه عريشة وتم ازالة عمود كهرباء لتوصيل كهرباء لقطعة ارض علي الدولي وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين بمشاركة قوات الشرطة بمركز ومدينة طلخا والسادة نواب رئيس المدينة.

وأكدت رحاب المزين رئيسة مدينة محلة دمنة، انه تم متابعة تنفيذ أعمال هدم حالة تعدى بناء على الأرض الزراعية دون الحصول على ترخيص ودون الرجوع للسلطة المختصة برئاسة المدينة مخالفا بذلك القانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وقد تم مصادرة بعض المواد وتم اتخأذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفة.

وأوضح هاني أحمد رئيس مركز ومدينة بني عبيد، أنه تم متابعة تنفيذ اعمال فك الشده الخشبيه وحديد التسليح بالدور الثا نى علوى لأحد المنازل المقامه بدون ترخيص على مساحة 120م بميت فارس، كما تم ايقاف أعمال مخالفه لشروط الترخيص أثناء فحص ومراجعة رخصة بناء لعقار تحت الإنشاء بميت سويد وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات..

واوضحت غاده الحمادي رئيس مركز ومدينة المنصورة انه تم متابعة تنفيذ أعمال إزالة تطوير مباني على مساحة 200 متر مربع خارج الحيز العمراني بقرية ميت مزاح كما تم ازاله سور بلوك علي مساحه 120 متر مربع وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.

وأشار إبراهيم صابر شبكه مركز ومدينة شربين، إلى انه تم متابعة تنفيذ اعمال فك أخشاب ووقف بناء مخالف علي مساحة 40 متر مربع بقرية الجلاوينه بنطاق الوحدة المحلية لقرية كفر الأطرش وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.

أكد محافظ الدقهلية، أن الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة، مشيراً إلى أن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى وبكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.



