155 ألف مواطن يستفيدون من الخدمات الصحية بالشرقية خلال عطلة عيد الأضحى

قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الفرق الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بمحافظة الشرقية، والبالغ عددهم ٢٥ مستشفى، وبالمراكز الطبية والوحدات الصحية البالغ عددهم ٤٩٢ منفذ بالمحافظة، والتي عملت بكامل طاقتها خلال فترة عيد الأضحى المبارك، الخدمات الطبية العلاجية لأكثر من 140ألف مواطن، تردد عليها خلال أيام العطلة، وذلك بالأقسام الطبية المختلفة.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية إلى إنه تم توقيع الكشف الطبي وتقديم الخدمات الطبية لعدد ١٣ ألف ٦٥٧ مريض بالعيادات الخارجية الصباحية والمسائية، وتوقيع الكشف الطبي للحالات الطارئة لعدد ٣١ ألف ٦١١ مواطن بأقسام الاستقبال والطوارئ، وإجراء ٥٤٠ عملية جراحية ما بين صغرى وكبرى وذات مهارة، لافتا إلى نسب إشغال أسرة العنايات المركزة للأمراض الباطنية والقلب والطوارئ وعناية الكبد والجهاز الهضمي وعناية الأطفال بالمحافظة بلغت ٧٢% وذلك بإجمالي ألفان و١٢٢ مريض، وإشغال أقسام الحضانات بنسبة ٥١% بإجمالي ١٦٨٣ طفل.

وذكر وكيل صحة الشرقية إنه تم إجراء ٧٥٠٠ جلسة غسيل كلوي لأكثر من ٣ آلاف مريض كلى خلال تلك الفترة، وإجراء عدد ١٥ ألف ٥١٦ فحص معملي للمرضى، والأشعات لعدد ٨ آلاف ٤٧٦ مريض منهم ألف و٨٩٢ أشعة مقطعية وتقديم الخدمات الطبية لعدد ألفان و٥٦٣ مريض بالأقسام الداخلية، وعدد ٨٩٠ حالة بأقسام الأطفال بالمستشفيات، بالإضافة إلى تقديم المصل واللقاح الخاص بعقر الحيوان لعدد ١٨٥٠ مواطن بمحافظة الشرقية.

وصرح الدكتور هشام مسعود بأنه تم تقديم خدمات الرعاية الأولية لعدد ٢٦ ألف و ٢٠٨ مواطن تردد على الوحدات الصحية بالمحافظة، وتقديم الخدمة الطبية بالعيادات الخارجية بالوحدات الصحية لعدد ألف و ٦٣٩ مريض، وتقديم خدمة الطوارئ لعدد ٩٣١ بالوحدات، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة لعدد ١٢ ألف و ٦٧٠ سيدة، وصرف الألبان المدعمة للأطفال بالوحدات الصحية لعدد ٥ آلاف و١١٠ طفل، وتطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية بمكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية لعدد ٨ آلاف و ٤٢١ طفل، بعدد ١٤ ألف ٧١٧ جرعة، سحب عينات الغدة الدرقية للأطفال بمكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية لعدد ألفان و٤٦٦ حالة، وفحص ٧٦٣ مواطن ضمن المبادرة الرئاسية فحص المقبلين على الزواج، وتسليم ٥١١ شهادة، هذا بجانب تقديم الخدمات الصحية ضمن المبادرات الرئاسية المختلفة خلال تلك الفترة لعدد ١٠ آلاف و ٨٧٤ مواطن.

وأكد مسعود أن الجهاز الإشرافي بالمديرية لم يألو جهداً في المتابعة الميدانية المستمرة على منافذ تقديم الخدمة الطبية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، بتكليف من وكيل وزارة الصحة بالشرقية، كما قامت الإدارة العامة للطب الوقائي أيضاً بالمرور الإشرافي على المراكز الطبية والوحدات الصحية، بجانب متابعة سلسلة التبريد، ومخازن الطعوم، والأعمال الوقائية بالمستشفيات، هذا بالإضافة إلى قيام وكيل الوزارة بالمرور على ٢٣ منفذ طبي لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وخطة التأمين الطبي خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

ونوه مسعود إلى أن إستمرار العمل علي مدار الساعة بجميع المنشآت الطبية بالمحافظة، لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضي والمصابين، بجانب العمل علي تطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بمحافظة الشرقية، للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية، مقدماً الشكر لجميع المشاركين في هذا العمل، نظراً للجهود المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.