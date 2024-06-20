عاجل
وزارة الأسرى والمحررين في غزة تكشف أشكال التعذيب داخل سجون الاحتلال القسام تقضي على جنود من المسافة صفر بمخيم الشابورة في رفح
الخميس 20 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

القسام تقضي على جنود من المسافة صفر بمخيم الشابورة في رفح

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت كتائب القسام، إجهازها على عدد من الجنود الإسرائيليين من المسافة صفر في مخيم الشابورة في رفح، ورصد هبوط الطيران المروحي لإجلاء الجنود القتلى والجرحى في الكمين الذي استهدفنا فيه 4 آليات إسرائيلية.

ودعت مواقع عبرية، للصلاة من أجل جنودهم الذين وقعوا في مصيدة القسّام في مخيم الشابورة .

 

وقالت كتائب القسام: استكمالاً للكمين المركب المعد مسبقّا لجنود وآليات العدو في مخيم الشابورة، تمكن مجاهدو القسام مجددًا من استهداف آليتين صهيونيتين من نوع "ايتان" بقذائف "الياسين 105" ورصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي، لإخلاء الجنود القتلى والجرحى في الكمين الذي تم فيه استهداف 4 آليات صهيونية والإجهاز على عدد من الجنود من المسافة صفر.

مواد متعلقة

حزب الله يستهدف موقع زبدين ورويسات العلم وتجمعا للجنود في السماقة بالصواريخ

حزب الله يقصف ثكنة زرعيت بعشرات صواريخ الكاتيوشا

إفيخاي يعلن اغتيال فضل إبراهيم قائد عمليات منطقة جويا في حزب الله

عاجل.. 10 صواريخ تضرب مستوطنات الجليل الغربي

تفاصيل لقاء هنية بوزير الخارجية الإيراني في الدوحة

عاجل.. انفجار ضخم في حيفا والكريوت

عاجل.. هجوم سيبراني على أكبر شركات الاتصالات الإسرائيلية

فرض دفعة جديدة من العقوبات القوية ضد روسيا.. تفاصيل
الجريدة الورقية