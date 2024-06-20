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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حزب الله يستهدف موقع زبدين ورويسات العلم وتجمعا للجنود في السماقة بالصواريخ

حزب الله
حزب الله

قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة، وموقع رويسات العلم، كما استهدفت تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي، داخل ‏موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالصواريخ.

 

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وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 3:20 من بعد ظهر يوم الخميس 20-6-2024، موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة بقذائف المدفعية واصابوه إصابة مباشرة.‏

كما استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 3:20 من بعد ظهر يوم الخميس 20-6-2024،‎ ‎موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ‏اللبنانية المحتلة بالرشاشات الثقيلة وحققوا فيه إصابات مباشرة.‏

وعند الساعة 3:20 من بعد ظهر يوم الخميس 20-6-2024، تم استهداف تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي داخل ‏موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة واصابوه إصابة مباشرة.‏

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