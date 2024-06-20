مصرع شابين في حادث تصادم سيارة مع موتوسيكل بالدقهلية

لقى شابين مقيمين بقرية نوسا الغيط التابعة لمركز أجا بالدقهلية، مصرعهما فى حادث تصادم سبارة نقل مع موتوسيكل على طريق أجا المنصورة أمام قرية نوسا الغيط.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير امن الدقهلية اخطارا من مدير شعبة البحث الجنائى بتلقيه اخطارا من مأمور أجا يفيد بورود بلاغا من شرطة النجدة بوقوع نصادم بين سيارة نقل وموتوسيكل على طريق أجا المنصورة.

وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة أجا إلى مكان البلاغ وبفحص البلاغ، تبين أن أثناء سيرالسيارة نقل اصطدم به موتوسيكل قيادة يوسف وليد عبدالحميد القاضي نتيجة السرعة الزائدة، مما أدى إلى إنحرافه اصطدامه بالسيارة مما أسفرعن مصرع يوسف وليد عبدالحميد القاضي 17 سنة ومحمد رزق رضا سليم 17 سنة تم نقل الجثامين إلى مستشفى ٲجا لمركز وتم التحفظ على السيارة وقائدها، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة .