حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية خلال أيام العيد

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء ونظافة ورفع الاشغالات بالطرق السريعة في 12 مركز ومدينة،من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام عبر اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطنين في حياتهم اليومية، ومراعاة مصالحهم، والتأكد من توافر الخدمات المقدمة وجودتها، والوقوف على التحديات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

وتابع المحافظ، جهود الوحدات المحلية في استمرار اعمال النظافة ورفع الإشغالات على الطرق السريعة والمحاور المرورية ،للحفاظ على سلامة الطرق ومرتاديها حفاظًا على حياة المواطنين.

ووجه المحافظ، خلال متابعته بمضاعفة جهود الوحدات المحلية بالمراكز والقري لنظافة الطرق السريعة و الاهتمام بصيانة كشافات الإنارة بالطرق العامة والسريعة واستبدال الكشافات التالفة لإنارة الطرق لتسهيل الحركة عليها وتحقيق مستوى من الامان للمارة فضلا عن عدم السماح بوجود اي اشغالات لسهولة حركة سير المواطنين وحفاظا على أرواح المواطنين من التعرض لمخاطر الحوادث.



وشدد رحمي، على إزالة التعديات بالطرق السريعة، لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق، وذلك في إطار خطة المحافظة لتجميل وتطوير مختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة، وتقديم أفضل الخدمات بما يحقق رضا المواطنين.

وفي السياق ذاته تابع المحافظ الحملة المكبرة لإزالة التعديات على الاراضي الزراعية ومخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة حيث واصلت الوحدات المحلية حملاتها المكثفة على مدار الساعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإيقاف مخالفات البناء.

وأكد رحمي، أن الحملات مستمره على مدار الساعة لازالة كافة اشكال التعديات وذلك تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بالقضاء على كافة أشكال التعديات والتعامل بكل حسم مع المخالفين للقانون من خلال تطبيق الازالة الفورية .

وشدد المحافظ، على التصدي لأى شكل من أشكال التعديات، مع المرور على الأراضي المستردة لعدم السماح بعودة التعديات عليها مرة أخري، والعمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.