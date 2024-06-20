ضحايا السكتة الدماغية عرضة لخطر الإصابة بالسرطان

من المرجح أن يكون ضحايا السكتة الدماغية عرضة لخطر الإصابة بالأورام الخبيثة مرتين وهذا هو الاستنتاج الذي توصل إليه علماء من إسبانيا.

يجب على الناجين من السكتة الدماغية إيلاء المزيد من الاهتمام لعدد علامات السرطان في دمائهم لمدة 18 شهرا على الأقل بعد اضطراب الدماغ الحاد.

ويرجع ذلك إلى حقيقة أنهم أكثر عرضة مرتين لخطر الإصابة بالسرطان مثل بقية السكان.

وأظهرت دراسة شملت 381 مريضا بالسكتة الدماغية أيضا أن ما يقرب من ثلثي السرطانات يتم اكتشافها بحلول الوقت الذي تنتشر فيه بالفعل وتصبح غير قابلة للشفاء تقريبا.

والأطباء ليسوا متأكدين من كيفية ارتباط السرطان والسكتة الدماغية، لكنهم يشكون في أن بعض السكتات الدماغية قد تكون ناجمة عن أورام متطورة بالفعل لم تظهر عليها أي أعراض بعد.

لاحظ العلماء الإسبان المرضى بعد السكتة الدماغية لمدة 18 شهرا خلال هذه الفترة، تم تشخيص 7.6٪ بالسرطان. في معظم الأحيان تأثروا بأورام الأمعاء والرئتين وغدد البروستاتا. في عموم السكان، كان خطر الإصابة بأمراض الورم 4.5٪.



وتم تشخيص 45٪ من ضحايا السكتة الدماغية الذين واجهوا الأورام بالسرطان في غضون 6 أشهر، وتم تشخيص 62٪ بالنقائل السرطانية.

ولهذا السبب يجب مراقبة ضحايا السكتة الدماغية عن كثب من قبل أطباء الأورام لمدة عام ونصف على الأقل.

دفعت البداية السريعة للسرطان بعد السكتة الدماغية العلماء إلى الاعتقاد بأن التكوينات الخبيثة كانت موجودة في المرضى قبل اضطرابات الدورة الدموية الدماغية.

ومن المحتمل جدا أنهم تسببوا في السكتة الدماغية ولا يمكن استبعاد أن الخلايا الخبيثة تنشط بطريقة أو بأخرى نظام تخثر الدم في الجسم.

ما لا تعرفه عن السكتة الدماغية

تحدث السكتة الدماغية الإقفارية عندما تنقطع أو تقل إمدادات الدم عن جزء من الدماغ. ويمنع ذلك أنسجة الدماغ من الحصول على الأكسجين والعناصر المغذية.

وتبدأ خلايا الدماغ بالموت خلال دقائق. هناك نوع آخر من السكتات الدماغية هو السكتة الدماغية النزفية.

وتحدث عند وجود تسريب أو تمزق في أحد الأوعية الدموية في الدماغ، ما يسبب نزفًا في الدماغ ويؤدي الدم إلى زيادة الضغط على خلايا الدماغ وإتلافها.