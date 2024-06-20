5.7 مليار جنيه إجمالى الاستثمارات بمدينة سوهاج الجديدة

المدينة تشهد إقبالاً متزايداً على الفرص الاستثمارية

أعلن وزير الإسكان، أن إجمالى الاستثمارات بمدينة سوهاج الجديدة حتى الآن، 5.7 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 1356 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، بخلاف 16 ألف سكنية مُنفذة بالمدينة، منها 8342 وحدة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والباقى بمعرفة القطاع الخاص والمواطنين.

وتم وجارٍ تنفيذ 250 كم طرق، و316 كم شبكات مياه شرب وصرف صحى، و1265 كم شبكات كهرباء، وتم تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحى بطاقة 12 ألف م3 يوميا.

وأشار الوزير إلى أن مدينة سوهاج الجديدة، تشهد إقبالاً متزايداً على الفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات، حيث تم تخصيص 130 قطعة أرض بأنشطة متنوعة خلال الفترة الماضية، بجانب تلقى مئات الطلبات لتخصيص قطع أراضٍ بأنشطة (عمرانى متكامل – تجارى – تجارى إدارى – تجارى إدارى سكنى – مخازن – طبى – غيرها)، وتضم المدينة منطقة صناعية "المرحلة العاجلة"، بمساحة 97 فداناً وتخطت نسبة التشغيل بها 70 %، وتحتوى على صناعات متنوعة (غذائية – أخشاب – بلاستيك – صناعات معدنية – مراكز صيانة سيارات – غيرها من الأنشطة)، وتم تخطيط منطقة صناعية جديدة بمساحة 417 فداناً، وجارٍ الانتهاء من أعمال التصميمات للبدء في تنفيذ أعمال المرافق، كما يوجد بالمدينة أيضاً منطقة للمخازن بمساحة 45 فداناً لخدمة المنطقة الصناعية، وجار طرح أعمال المرافق لمنطقة مخازن جديدة بمساحة 400 فدان.