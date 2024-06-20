محافظ أسوان يشيد بجهود المجتمع المدنى في توزيع لحوم الأضاحي

واصلت الأجهزة المختلفة بالمحافظة بالتنسيق مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى تقديم أوجه الدعم للفئات والأسر الأكثر إحتياجاً ، وفى هذا الإطار تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود الجمعيات ومؤسسات الخير ، والتي قامت بذبح 8 عجول تم ذبحها بإشراف من جمعية المستقبل لتنمية المجتمع بالرديسية برئاسة أشرف كامل لتوزيعها على المستحقين بالرعاية بهدف إدخال الفرحة والسرور عليهم.

وأشاد عطية بهذا الدعم والدور الوطنى والإنسانى الذى تقوم به الجمعيات والمؤسسات الخيرية ومشاركتها المجتمعية الجادة لتقديم مختلف أوجه الرعاية للبسطاء ومحدودى الدخل.

وأوضح يحيى مصطفى رئيس الوحدة المحلية لمدينة الرديسية بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فقد تم توزيع اللحوم بشفافية وعدالة كاملة على الأسر الأكثر إحتياجاً ، لافتاً إلى أن العجول التي تم ذبحها ضمت 6 عجول خاصة بالجمعية، و 2 عجل صكوك مقدمة كمساهمة من مؤسسة نفع للتنمية المستدامة بالقاهرة ، وجمعية الأورمان ، ومؤسسة مصر الخير ، ومؤسسة الزهر أو أن للتنمية المستدامة بالقاهرة.

وأشار مصطفى بأنه بالتوازى مع ذلك تم توزيع 400 وجبة إفطار مقدمة من مؤسسة نفع للتنمية المستدامة، ومؤسسة بالعربى إنسان للتنمية المستدامة بالقاهرة، وتم توزيعها أيضاً على المستحقين بالشكل المطلوب .