عاجل
حزب الله يقصف ثكنة زرعيت بعشرات صواريخ الكاتيوشا
الخميس 20 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إفيخاي يعلن اغتيال فضل إبراهيم قائد عمليات منطقة جويا في حزب الله

بوابة الوفد الإلكترونية

 أعلن متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، إفيخاي ادرعي، أن طائرة تابعة لسلاح الجو هاجمت وقضت في دير كيفا على المدعو فضل إبراهيم، قائد عمليات منطقة جويا في حزب الله. 

 وقال افيخاي في بيانه: في إطار وظيفته كان مسؤولًا عن تخطيط وتنفيذ اعتداءات ضد الأراضي الإسرائيلية، ويتزامن مع ذلك عمل في قيادة قوات مشاة في منطقة جويا. 

 وأضاف: خلال الأشهر الأخيرة روج المدعو فضل إبراهيم تموضع حزب الله في منطقة جنوب لبنان محاولًا تحسين القتال البري للتنظيم، في المقابل أغارت طائرات حربية في منطقة ريحان على منصة صواريخ أرض- جو تابعة لقوة الدفاع الجوي في حرب الله، التي كانت تشكل تهديدًا على قطع جوية تعمل في الأجواء اللبنانية. 

 

 

مواد متعلقة

عاجل.. 10 صواريخ تضرب مستوطنات الجليل الغربي

تفاصيل لقاء هنية بوزير الخارجية الإيراني في الدوحة

عاجل.. انفجار ضخم في حيفا والكريوت

عاجل.. هجوم سيبراني على أكبر شركات الاتصالات الإسرائيلية

فرض دفعة جديدة من العقوبات القوية ضد روسيا.. تفاصيل

القسام تنشر مشاهد استهداف آليات العدو غرب رفح جنوب القطاع.. صور

مقتل جندي أوكراني قرر الاستسلام للجانب الروسي بمسيرة أرسلها زملاؤه ( شاهد )

حماس تدين اعتقال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بعد أيام من الإفراج عنه
الجريدة الورقية