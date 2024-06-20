إحالة مديرة وحدة صحية بالشرقية والاطباء والعاملين المتغيبين للتحقيق

أحال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مديرة الوحدة الصحية وطاقم التمريض والعاملين بوحده طب الأسرة بالعزازي التابعة للإدارة الصحية بفاقوس للتحقيق، وذلك للإهمال والتقصير في العمل، وعدم تواجدهم بمقر عملهم خلال نوبتجية العمل المكلفين بها.

جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة لوحدة طب الأسرة بالعزازي بفاقوس، اليوم الخميس، لتحقيق الانضباط داخل المنشآت الصحية وتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة للمواطنين، وللوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمترددين على الوحدة، والتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم، والتزامهم بنوبتجيات العمل الصباحية، وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى.

وقد تلاحظ خلال زيارته له، عدم تواجد الأطباء وطاقم التمريض والعاملين بمقر عملهم، والذي يخل بتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضي ليقرر المحافظ إحالتهم للتحقيق.

أكد المحافظ أنه لن يسمح بأي تهاون في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، ولن يقبل بتقصير موظف في أداء عمله، قائلا: إنه من حق المواطن أن يتمتع بالخدمات التي اهتمت الدولة بتنفيذها، لتصل إليه وأن يجد من يقدمها له.

شدد المحافظ على وكيل وزارة الصحة بتكثيف لجان المرور والمتابعة على المنشآت الصحية وخاصة بالقرى والعزب، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين غير الملتزمين لضبط منظومة العمل، وتحسين مستوى الأداء.

وفي لفتة انسانية من محافظ الشرقية أمر المحافظ رئيس الوحدة المحلية بقرية العزازي باصطحاب أسرة طفل حديث الولادة لمستشفى فاقوس المركزي بسيارة الوحدة، وذلك لتلقي جرعة التطعيم اللازمة بعد الولادة، لتقدم الأسرة الشكر للمحافظ لحرصه على تقديم أوجه الرعاية لهم وحفاظا على حياه الطفل.

وفي سياق متصل، في أجواء من البهجة والفرحة والسرور، واصل أهالي محافظة الشرقية، اليوم الخميس خامس أيام عيد الأضحى المبارك، الإحتفال بإجازة العيد في الشوارع والحدائق والمنتزهات والحدائق العامة وكذا الممشى السياحي والذي تم تطويرهم بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ضمن خطة التطوير والتجميل التي شهدتها المحافظة، ليكون متنفساً ومتنزها عاماً لأهالي المحافظة.

وأشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى استمرار مراكز الشباب بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة في استقبال المواطنين، لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية خلال اجازة عيد الأضحى المبارك، تنفيذاً للمبادرة التي أطلقتها الوزارة تحت شعار العيد أحلى بمراكز شباب مصر"، ولإدخال البهجة والسرور في نفوسهم.