شفاء الأورمان تشارك في فعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر الأعمال الخضراء في الأقصر

شاركت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، في فعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء، الذي نظمته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” في محافظة الأقصر، بهدف تعزيز دور المنظمة في دعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجال الاقتصاد الأخضر بصعيد مصر.

وبعد مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر جسرا ممهدا لتطوير نظم السوق وتعزيز الميزة التنافسية بها للنهوض بالقطاع، بهدف تحسين المنتج المصري والمساهمة في الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز النمو والإنتاجية وخلق فرص عمل مع الحفاظ على البيئة. ويستهدف مؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء في دورته الثالثة بالأقصر تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هذا القطاع،

واقيم المؤتمر بتمويل من الحكومة السويسرية برعاية شركة جيوسايكل، البنك الأهلي المصري، شركة محاصيل مصر، برنامج مكافحة التلوث الصناعي، والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصناعية في محافظة الأقصر، وتحت رعاية وزارتي التجارة والصناعة والبيئة، وبمشاركة ممثلين عن عدد من الشركاء الاستراتيجيين، منهم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة التعاون الدولي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وجهاز تنمية الصعيد، ومركز تحديث الصناعة، وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، وسفارة سويسرا بالقاهرة.

شارك جلسات المؤتمر السيدة اناكيارا اسكاندوني مدير مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر المنفذ من قبل اليونيدو بتمويل من الحكومة السويسرية، والمستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر والدكتور محمد غنيم، محافظ بني سويف وعددا من القيادات المهتمة بالتنمية الشاملة في الاقتصاد الأخضر.

ويقول أحمد شوقي، مسؤول العلاقات العامة والإعلام في شفاء الأورمان، شاركت مستشفى شفاء الأورمان، هذا العام في مؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء في دورته الثالثة مع 100 شركة صغيرة ومتوسطة تعمل في الاقتصاد الأخضر لعرض وترويج منتجاتها وخدماتها للمستهلكين، وقامت بعرض مشروعها الأخضر في الحفاظ على البيئة والذى حققت من خلاله العديد من الجوائز للحفاظ على البيئة، كما يبرز المعرض المحاور الرئيسية للاقتصاد الأخضر و منها الزراعة النظيفة، الصناعة النظيفة، الطاقة الشمسية، الاسمدة العضوية، ادارة المخلفات وغيرها.

وأكد محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان ، على أهمية تلك الفعاليات، والتي تعد فرصة كبيرة لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه هذا القطاع وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة محليا وعالميا، ويدعم المعرض الحوار والتعاون المثمر بين الجهات الفاعلة الرئيسية في قطاعات الاقتصاد الأخضر مع الممولين ومقدمي خدمات تطوير الأعمال، مما ينعكس بالإيجاب على رؤية واستراتيجيات للدولة للنهوض بهذا القطاع لتحسين المنتج المصري ، وفقا لمحددات التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وأضاف أن مستشفى شفاء الأورمان، شهد عدداً من الجهود النوعية والتجارب المميزة، ،التي كانت نتاجا لتبني أهداف استراتيجية نتج عنها جهود ومشروعات تدعم جهود التنمية الاقتصادية والحضرية للمجتمع المحلى لتحقيق التنمية المستدامة، موضحا أن مشروع النمو الأخضر الشامل، يعتبر من أهم المبادرات التي تنفذها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لتعزيز جهود الحكومة المصرية في عدد من القطاعات الصناعية والبيئية والاجتماعية، نحو تحقيق النمو الأخضر الشامل في مصر،تماشيا مع الاتجاه العالمي للاقتصاد الدائري أو الاقتصاد الأخضر."

وكان فريق عمل مستشفيات شفاء الأورمان حقق الجائزة الذهبية " المركز الأول مكرر"في فئة المستشفيات المستدامة لجائزة السعودي الألماني كمستشفى خضراء مستدامة، ضمن جائزة السعودي الألماني الصحية - النسخة الثانية لعام 2023-2024، برعاية وزارة الصحة والسكان والتضامن الإجتماعي والتعليم العالي والبحث العلمي والأكاديمية الوطنية للتدريب.