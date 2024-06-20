الحسينية تتصدى لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية في إجازة العيد

نفذت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، برئاسة المهندس محمد العوضي، رئيس المركز، حملة مكبرة لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية، أسفرت الحملة التي تمت خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك؛ عن إزالة مزرعة مقامة بالمخالفة على مساحة ٢٠٠٠ متر تقريبًا، عبارة عن أعمدة مسلحة وسقف مسلح بمنطقة الخطارة بنطاق الوحدة المحلية بالقصاصين الشرق.

وأزالت الحملة 3 حالات تعدٍ بالدبش خارج الحيز العمراني بنطاق الوحدة المحلية بالقصاصين، وإزالة حالة تعدٍي بالدبش بنطاق الوحدة المحلية بشهداء بحر البقر على مساحة ١٠٠ متر تقريبًا، وذلك بحضور هاني الهراوي، نائب رئيس المركز، ورؤساء الوحدات المحلية بـ «القصاصين شرق، وشهداء بحر البقر، والأخيوة، والإدارة الزراعية بالصالحية، وحماية الأراضي»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار المرور اليومي لرصد أي محاولة للبناء العشوائي بدون ترخيص، وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات، مشدداً بعدم السماح لأي مواطن استغلال العطلات الرسمية والبناء بدون ترخيص، وفرض سيادة القانون على الجميع دون تهاون.

وفي سياق متصل، افتتح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، النصب التذكاري للشهداء والمُقام أمام مبنى ديوان عام المحافظة، تخليدًا لذكرى الشهداء وعرفانًا بالجميل لما قدموه فداءً للوطن الغالي.

أزاح المحافظ الستار عن الجدارية إيذانًا بافتتاح النصب والذي جاء تنفيذه تماشيًا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدينة الزقازيق، مؤكدًا أن تضحيات شهداء مصر ستبقى خالدة في سجل البطولات والشرف ومنارات مضيئة تستلهم منها الأجيال القادمة معاني التضحية والفداء للوطن وقيادته الحكيمة.

استمع المحافظ لشرح تفصيلي من العميد محمد محفوظ النجار، وكيل وزارة الإسكان، عن مكونات مشروع إنشاء النصب التذكاري للشهداء، وتمت الإشارة إلى أنه مُقام على مساحة 1200م، ومكون من 3 أعمدة تحمل النصب محفور عليها أسماء الشهداء وأسماء الله الحسني وجدارية خلف النصب، بالإضافة إلى 4 برجولات، و15 مقعد رخام، و6 أحواض زهور، و6 أعمدة بتاج فرعوني على شكل زهرة اللوتس، و2 غرفة حراسة وإدارية خلف الجدارية، ومداخل ومخارج ومعابر ٱمنه (رامب) لذوى الهمم، ومظلة للحضور، ومكان للسواري، لإضفاء مظهر جمالي وحضاري أمام المواطنين والزائرين.

أكد محافظ الشرقية ضرورة الحفاظ علة المكان لما يمثله من قيمة ترمز للوطنية وإعلاء منزلة الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم للحفاظ على وطنهم الغالي مصر، مطالبًا الجميع ببذل المزيد من العمل والجهد لاستكمال مسيرة التنمية والبناء تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية

شارك المحافظ في الافتتاح الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار العسكري للمحافظة، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز الزقازيق، ويسري راشد رئيس حي أول، ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان، وعدد من مديري المديريات الخدمية ونواب البرلمان والشباب.