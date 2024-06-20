محكمة سويدية تبرئ ضابطا سوريا سابقا من جريمة حرب

برأت محكمة في ستوكهولم ضابطا سوريا سابقا من تهمة ارتكاب جرائم حرب في سوريا عام 2012 لضعف الأدلة.

ورأت المحكمة في بيان أنه لم يثبت أن الوحدة التي كان يقودها محمد حمو (65 عاما) ارتكبت "هجمات مخالفة للقانون الدولي ومن غير المؤكد" أن الضابط السابق سلح وحدات ارتكبت جرائم حرب.

وأدين حمو الذي يعيش في السويد، في الربيع بتهمة "التواطؤ" في جرائم حرب بين يناير يوليو 2012، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة.

ووفق لائحة الاتهام، فقد ساهم حمو عبر "تقديم المشورة والعمل" في معارك خاضها الجيش السوري"وتضمنت بشكل منهجي هجمات نُفذت في انتهاك لمبادئ التمييز والحذر والتناسب".

وقالت المدعية العامة كارولينا فيسلاندر أمام المحكمة عند افتتاح المحاكمة في أبريل، إن "الحرب كانت بدون تمييز".

وقالت محامية حمو ماري كيلمان أمام المحكمة إن موكلها نفى ارتكاب جرائم.

ودفعت كيلمان بأنه لا يمكن تحميل الضابط المسؤولية عن أفعاله "لأنه تصرف في سياق عسكري وكان عليه تنفيذ الأوامر".