مانشستر يونايتد يقترب من ضم نجم ويستهام

أكدت صحيفة الميرور الإنجليزية أن نادي مانشيستر يونايتد الإنجليزي سيتقدم خلال الأيام القليلة القادمة بعرض لنادي ويستهام يونايتد لضم نجمه ايدسون الفاريز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت الميرور أن المدير الفني لفريق مانشيستر يونايتد الهولندي ايريك تين هاج هو أحد المعجبين بشدة بأداء نجم وسط ويستهام يونايتد ويضعه ضمن الأفضل في الدوري الإنجليزي خاصة بعد أدائه في موسمه الأول مع ويستهام يونايتد.

وأشارت صحيفة الميرور أن مجموعة INOS بقيادة السير جيم راتكليف التي تملك حصة في نادي مانشستر يونايتد تسعى لضم ايدسون الفريز وستتقدم بعرض قوي لإدارة ويستهام إلا أن العائق الوحيد أمام إتمام الصفقة هو السجل السلوكي لاديسون الفايز الذي حصل على ١١ بطاقة صفراء في الدوري الأنجليزي الموسم الماضي خلال ٣١ مباراة شارك فيها مع ويستهام إلا أن اللاعب اعترف مؤخرا بأنه استفاد من الموسم الماضي ولن يكرر تلك الأخطاء على حد قوله.

وأكدت صحيفة الميرور أن هناك صعوبات ستعترض طريق الصفقة خاصة مع تمسك إدارة ويستهام يونايتد بالنجم الدولي المكسيكي الذي يراه المدير الفني الجديد لويستهام يونايتد الإسباني جوليان لوبيتيجي ضمن خططه في تكوين فريق قوي لويستهام يعود به إلى المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

يذكر أن ايدسون الفاريز انضم إلى ويستهام يونايتد في مطلع الموسم الماضي قادما من نادي أياكس أمستردام الهولندي.