الدولار يرتفع لأعلى مستوياته مع تراجع الفرنك والجنيه الإسترليني

قفز الدولار الأمريكي خلال تعاملات يوم الخميس، بينما تراجع الفرنك السويسري والجنيه الإسترليني؛ حيث أبقى اجتماع المصارف المركزية المزدحم المتداولين في العملات في حالة تأهب.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.28 في المائة ليصل إلى 105.49 بعد 10 أيام من التقلبات التي شهدت إشارات متضاربة من الاقتصاد الأميركي والأسواق الأوروبية التي تأثرت بعدم اليقين السياسي في فرنسا، وفق «رويترز».

وأسهم انخفاض الفرنك السويسري في صعود العملة الأميركية، وذلك بعد أن خفض البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة إلى 1.25 في المائة، بعد خفض مماثل في مارس.

وارتفع الدولار بنسبة 0.64 في المائة إلى 0.8901 فرنك سويسري مع انخفاض العملة السويسرية من أعلى مستوى لها في 3 أشهر في أعقاب خفض أسعار الفائدة، الذي جاء مع توقعات بتراجع التضخم إلى 1.1 في المائة في عام 2025.

وقال نائب رئيس الاقتصاد الأوروبي في مصرف «سيتي»، كريستيان شولتز: «بالنظر إلى ارتفاع قيمة الفرنك في سياق الاضطرابات السياسية الفرنسية، توقعنا رسالة متساهلة، ولكن ليس خفضاً فعلياً في الفائدة».

وأضاف: «هذا الخفض قد يكون سابقاً لأوانه إذا استقر الوضع السياسي الفرنسي وأضعف الفرنك».

ويُنظر إلى الفرنك على أنه ملاذ آمن وقد ارتفع على مدار الأسبوع الماضي.

وتراجع الجنيه الإسترليني يوم الخميس قبل اجتماع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة الذي من المتوقع فيه أن يترك «المركزي» تكاليف الاقتراض عند أعلى مستوى لها في 16 عاماً وهو 5.25 في المائة.

وانخفض الجنيه بنسبة 0.14 في المائة يوم الخميس إلى 1.2701 دولار، ولكنه ارتفع من أدنى مستوى له في شهر واحد وهو 1.2658 دولار الذي سجله يوم الجمعة.

وقال رئيس الأسواق العالمية في مؤسسة «آي إن جي»، كريس تيرنر: «ينصب تركيز العملات الأجنبية اليوم على اجتماعات المصارف المركزية في أوروبا».

وتابع: «نعتقد أن مخاطر اتخاذ بنك إنجلترا موقفاً متساهلاً لم يتم تسعيرها بشكل مناسب».

وفي مكان آخر، ارتفعت الكرونة النرويجية إلى أعلى مستوى لها في 4 أشهر مقابل اليورو بعد أن أبقى بنك النرويج أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها في 16 عاماً وهي 4.25 في المائة.

وانخفض اليورو إلى أدنى مستوى له منذ أواخر يناير (كانون الثاني) مقابل الكرونة عند 11.286 بانخفاض قدره 0.6 في المائة تقريباً.

وزاد التقلب في أسواق العملات خلال الأيام العشرة الماضية، حيث تزامن عدم اليقين السياسي في أوروبا مع لعبة التخمين طويلة الأمد حول تخفيضات أسعار الفائدة من قبل المصارف المركزية لتسبب مشكلات جديدة للمستثمرين.

وارتفع الدولار الأميركي الأسبوع الماضي، بينما انخفض اليورو إلى أدنى مستوى له منذ 1 مايو، حيث خشيت الأسواق أن مقامرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإجراء انتخابات برلمانية قد تمهد الطريق أمام اليمين المتطرف أو اليسار المتطرف ذوي الإنفاق الكبير للوصول إلى السلطة.