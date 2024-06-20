3 أسباب وراء اختيار البسطاء مصيف جمصة للاستمتاع بإجازة العيد

كعادته يجذب مصيف جمصة بمحافظة الدقهلية أعدادًا غفيرة من المصطافين للاستمتاع بطبيعته الخلابة خاصة مياه البحر والشاطئ الواسع الذي يميز المصيف سواء في إجازات الأعياد أو بقية شهور الصيف، لكن ما هي الأسباب التي تدفع البسطاء للتوجه إلى جمصة سواء كان قضاء يوم واحد أو عدة أيام ؟ ولماذا يظل مصيف جمصة خيارًا مناسبًا لتلك الفئة؟

شقق متوسطة

يقول أحمد مصطفى أحد المصطافين القادمين من القاهرة لقضاء عدة أيام في مصيف جمصة بصحبة أسرته بأن مصيف جمصة أسعاره لا تزال في متناول الطبقة البسيطة سواء في السكن أو في الطعام، حيث إن هناك شققًا متوسطة وأقل من المستوى المتوسط يتم تأجيرها في اليوم بحوالي 400 جنيه في الليلة الواحدة ومن هنا أعتبر جمصة اختيارًا مناسبًا لي ولأسرتي.

ميزانية معقولة

ويضيف ماهر عبدالمنعم القادم أيضًا من القاهرة بأن مصيف جمصة لا يزال هو مصيف الغلابة، مشيرًا إلى أنه يأتي مع أسرته كل عام رابع أيام عيد الأضحى ويقضون عدة أيام وتكون الميزانية معقولة جدًا سواء من حيث السكن أو الفسح على البحر أو بداخل المدينة، وأكد أن مصيف جمصة بوضعه الحالي يميل الطبقة البسيطة إليه نتيجة رخص أسعاره مقارنة بالعديد من المصايف الأخرى مثل رأس البر فهو مصيف متميز لكن تبقى أسعاره مرتفعة بالنسبة لعدد كبير من المصطافين.

عدة أيام

أما محمود خلف فهو من أبناء محافظة الدقهلية ويقول بأنه يأتي لقضاء يوم واحد مع أسرته في مصيف جمصة، ويقوم بتأجير شمسية سعرها معقول، ويقضي بقية اليوم حتى نهاية اليوم على البحر ويشتري بعض الأطعمة من سوق جمصة بأسعار معقولة، ويشير إلى أنه حتى لو فكر لقضاء عدة أيام في مصيف جمصة فالأمر لن يكون مرهقًا ماديًا له، حيث إن هناك شققًا غرفتين يمكن تأجيرها بـ 300 جنيه في الليلة الواحدة.

اهتمام بالخدمات

ويؤكد الهادي عبدالرحمن بأن مصيف جمصة هو النسب في الأسعار حتى الآن لكن ينقصه اهتمام بالخدمات، فالناموس ينتشر في المصيف بصورة كبيرة، بالإضافة إلى أن مستوى النظافة سيئ جدًا إلى جانب انتشار التعديات والعشوائيات بمواقع كثيرة.

جمصة خيار مناسب لأعداد كبيرة

أسعار الشقق معقولة في جمصة