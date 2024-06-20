إيقاف القيد.. زلزلال يضرب أندية الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس، أن هناك عدد من الأندية السعودية تواجه تحديات كبيرة قبل انطلاق موسم الانتقالات الصيفية المقبلة 2024-2025، بعد أن أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرارًا بمنع 16 ناديًا من تسجيل لاعبين جدد.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن هذا القرار جاء نتيجة لخسارة هذه الأندية لقضايا مرفوعة ضدهم لدى الفيفا، مما أدى إلى فرض العقوبة عليهم، حيث تضم قائمة الأندية السعودية المحرومة من القيد كلًا من: الرائد، الوحدة، الحزم، الطائي، عفيف، العين، الأنصار، الفيصلي، الجبلين، القيصومة، السد، الشعلة، الترجي، هجر، نجران، وأحد.

ويعد نادي الرائد السعودي الأكثر تضررًا من هذه العقوبة، خاصة مع رغبة إدارته في إبرام صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث كان البوسني ميراليم بيانيتش لاعب الشارقة الإماراتي، والمغربي عبدالرازق حمدالله لاعب اتحاد جدة، ومحمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، ضمن الصفقات المرتقبة للرائد.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يتحتم على إدارات الأندية التوصل لاتفاق مع اللاعبين والمدربين الذين كسبوا قضاياهم ضد الأندية بأسرع وقت لرفع منع القيد، وأكدت الصحيفة أن أندية الرائد والوحدة والعين تواجه صعوبة في رفع العقوبة، كون قرارها مشابه للقرار الذي أصدره "فيفا" ضد أهلي جدة العام الماضي بمنع القيد لفترتين على خلفية أزمة الجامايكي لويس جرابان.

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