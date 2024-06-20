مسعف وسائق ينقذان سيدة حامل ومولودها على الطريق في قنا

نجح مسعف بهيئة الإسعاف المصرية بمحافظة قنا، اليوم الخميس، في مساعدة سيدة داخل سيارة الإسعاف خلال ولادتها وهي في طريقها إلى مستشفى قوص المركزي، وجرى إنقاذها والتعامل الفوري مع الحالة، وعمل الإفاقة للمولود والاطمئنان على العلامات الحيوية له.

وتلقت نقطة إسعاف خزام بمركز قوص، إخطارًا يفيد بوجود سيدة في حالة وضع خلال نقلها من قرية العقب بمركز قوص إلى مستشفى قوص المركزي، وخلال نقلها في الطريق فاجأتها آلام الولادة.

وتدخل طاقم الإسعاف المكون من الشاذلي محمد أحمد مسعف، وعمار محمد يوسف، سائق، لمساعدتها وإنقاذ حياة الطفل، حتى تمت عملية الولادة داخل سيارة الإسعاف، واطمأن طاقم الإسعاف على الأم والمولود والعلامات الحيوية لكليهما، وجرى نقلهما إلى مستشفى قوص المركزي، لمتابعة حالتها وحالة المولود، إذ تم وضعهما تحت الملاحظة.

ووجه أهالي الحالة الشكر إلى طاقم الإسعاف لتدخلهما وإنقاذ الحالة والمولود ونقلهما إلى المستشفى لاستكمال باقي الفحوصات.