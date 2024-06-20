مصرع شخص بقرية النمسا جنوب محافظة الأقصر

لقي شخص في نهاية العقد الثالث من العمر مصرعه بعدما سقط عليه جدار منزل قديم وذلك بقرية النمسا التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر.

وتلقت مديرية أمن الأقصر بلاغا من شرطة النجدة يفيد بسقوط جدار منزل قديم على شاب وذلك بقرية النمسا التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر.

وهرعت على الفور سيارات الشرطة والإسعاف والأجهزة المعنية لموقع الحادث ليتبين مصرع شاب يدعى: ياسر محمود ويبلغ من العمر 39 عاما، حيث تم إخراجه جثة هامدة.

وقامت سيارة الإسعاف على الفور بنقل جثمان الشاب إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي بإسنا التابعة لهيئة الرعاية الصحية لحين الانتهاء من التحقيقات والتصريح لذوية باستلام الجثمان والدفن.

وحررت سلطات مديرية أمن الأقصر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب الحادث.