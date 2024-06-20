تنظيم زيارة للطلاب الوافدين لمستشفى سرطان الأطفال 57357

نظمت الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين زيارة لمجموعة من الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية المختلفة لمستشفى سرطان الأطفال 57357.

جاء ذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وبمشاركة الدكتور أحمد عبدالغني رئيس الإدارة المركزية لشئون الوافدين والدكتور شريف أبوالنجا الرئيس التنفيذي لمستشفى سرطان الأطفال 57357.

وتأتي الزيارة ضمن مبادرة "ادرس فى مصر" والمبادرة المصرية للمنح والسياحة التعليمية EgyAID، وضمت مجموعة من الطلاب الوافدين من كليات الطب، والصيدلة، والعلاج الطبيعى، والحاسبات والمعلومات، فضلًا عن عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب ومنسقي الوافدين بالجامعات.

أهداف زيارة مستشفى سرطان الأطفال 57357

وأوضح د. عبدالغني أن الزيارة تهدف لاطلاع الطلاب الوافدين على مستشفى سرطان الأطفال 57357 التي تُعد صرحًا طبيًا متميزًا على مستوى الشرق الأوسط، وكذلك للتعرف على أفضل ممارسات الرعاية الطبية والنُظم المُتبعة لعلاج المرضى.

وأشار إلى أن الطلاب تفقدوا أقسام مستشفى سرطان الأطفال 57357 المختلفة، وزاروا العيادات الطبية ووحدات العلاج، والمعامل، ومركز الأبحاث، ومبنى السايبرنايف، والصيدلية الإكلينيكية، ومركز التحكم في العدوى.

كما استمع الطلاب إلى تقرير وثائقي حول مستشفى سرطان الأطفال 57357، ونشأتها، ونظام العمل بها، والإنجازات التي حققتها خلال رحلة عملها لتحقيق مستوى الجودة المُتبع فى تقديم الخدمة الطبية للأطفال من مرضى السرطان، واطلع طلاب كلية الحاسبات والمعلومات على برامج إدارة ملفات المرضى، والتي تعد الأحدث في نظامها، كما زار الطلاب إدارة التعليم المستمر والتطوير المهنى والشئون الفنية.

وأعرب الطلاب عن تقديرهم لما تعلموه خلال الزيارة والتطبيق العملي لدراساتهم فى مجالات الطب المختلفة، وكذا إعجابهم بالمستوى المتقدم للرعاية الصحية التى تقدمها مستشفى سرطان الأطفال 57357 للأطفال المرضى، والتكنولوجيا المُستخدمة في كل مراحل العلاج والرعاية.