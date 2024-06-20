رموز الدين المسيحي يشاركون في احتفالات عيد الأضحى بمركز شباب بناويط بسوهاج

شارك رموز الدين المسيحي إخوانهم المسلمين فرحتهم بعيد الأضحى المبارك وذلك بمقر مركز شباب بناويط التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة المراغة شمال محافظة سوهاج مؤكدين أن مصر وطن واحد يتشارك مواطنوه فيه الفرح بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والمذهبية.

ونظم عدد من الشباب المسيحيين المتطوعين يوم رياضي بمركز شباب بناويط بالمراغة وتقديم عدد من الأنشطة والفقرات الترفيهية لنشر البهجة بين المسلمين في عيد الأضحى.

وأعرب الدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج عن سعادته البالغة لمشاركة رموز الدين المسيحي فرحة المسلمين بعيد الأضحى المبارك مثمنًا للدور المجتمعي الفعّال لرجال الدين داعيًا الله أن يحفظ مصر ورئيسها وجيشها وشرطتها وشعبها العظيم.

وفي سياق آخر فتحت مراكز الشباب والرياضة والأندية الرياضية بنطاق محافظة سوهاج أبوابها لاستقبال المواطنين احتفالًا بعيد الأضحى المبارك في إطار مبادرة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة "العيد أحلى بمراكز الشباب" بالقرى والمدن حرصًا من الوزارة ومديرية الشباب والرياضة بسوهاج على قيام مراكز الشباب بدورها المجتمعي وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى تحقيق مفهوم مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وفق توجيهات القيادة السياسية.

وبدأ المتردون من أفراد الأسرة فى التوجه لمراكز الشباب بالقرى والمدن والنجوع منذ الصباح الباكر عقب قيام مراكز الشباب بفتح أبوابها للجمهور وتستقبل حدائق الطفل والملاهي وحمامات السباحة والملاعب والصالات المواطنين بالمجان وشهدت إقبالًا كثيفًا من المترددين خلال الأيام الماضية وخاصة خلال فترات المساء والسهرة ويستمر حتى نهاية عيد الأضحى يومياً من الثامنة صباحًا حتى منتصف الليل.

وتابعت غرفة عمليات مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج بقيادة الدكتور محمد فريد شوقي وكيل الوزارة مراكز الشباب للتعرف على أعداد المترددين والاطمئنان على سلامتهم وتنفيذ كافة التعليمات والإجراءات الوزارية للظهور بالشكل اللائق كما وجه بضرورة نقل الحدث أول بأول بالتعاون مع المنسقين الإعلاميين والمركز الإعلامي بالمديرية وذلك للمشاركة في فعاليات مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب.

ووجه وكيل وزارة الشباب والرياضة بتكثيف الأنشطة والبرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب على مستوى المحافظة لاسيما خلال إجازة عيد الأضحى المبارك واستقبال رواد مراكز الشباب بالمجان وتنظيم الاحتفالات وتقديم البرامج الترويحية والترفيهية خلال أيام العيد لتشمل فقرات فنية واستعراضية وتوزيع هدايا على الأطفال من اول أيام العيد حتى نهاية الإحتفالات بالعيد بجميع مراكز الشباب يتخللها ممارسة الرواد والأعضاء للخدمات الموجودة بالمراكز من ملاهي وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم ويد وسلة وطائرة وألعاب إلكترونية وتقوم وحدة المنسقين الإعلاميين بالتغطية الحصرية لكافة الفعاليات والأنشطة.