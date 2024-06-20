إزالة 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية في بورسعيد

أكد محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، أن الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب برئاسة أحمد زغلف رئيس الحي واصلت حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على أراضي وممتلكات الدولة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مع المرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، و سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

وقال محافظ بورسعيد، إن الأجهزة التنفيذية شنت حملة مكبرة بحي الجنوب ، أسفرت عن ازالة 4 حالات تعد على أرض زراعية على مساحة اجمالية 650 م ، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين

ومن جانبه أكد أن هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة، لاستغلال الأراضي المستردة فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة بالدولة المصرية، وهناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة، لافتا أنه سوف تستمر حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وأنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات ، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة لهذا الملف.