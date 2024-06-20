سعر الريال السعودي صباح اليوم الخميس في مصر

سعر الريال السعودي.. شهد سعر الريال السعودي خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس خامس ايام عيد الاضحى المبارك، استقراراً، ويتبقى يومان على انتهاء إجازة العيد وعودة القكاعةالمصرفي المصري للعمل من جديد.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم الخميس في البنك المركزى المصري للشراء نحو 12.737 ، وللبيع 12.699.

وفي هذا الصدد تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، خلال تعاملات اليوم الخميس اسعار العملات العربية والاوروبية واسعار السلع، لاسيما سعر الريال السعودي والذي استقر، وجاء سعره على النحو الآتي:

سعر الريال السعودي اليوم الخميس

1 ريال سعودى 12.97 جنيه مصري

5 ريال سعودى 64.85 جنيه مصري

10 ريال سعودى 129.7 جنيه مصري

25 ريال سعودى 324.25 جنيه مصري

50 ريال سعودى 648.5 جنيه مصري

100 ريال سعودى 1,297 جنيه مصري

150 ريال سعودى 1,945.5 جنيه مصري

200 ريال سعودى 2,594 جنيه مصري

250 ريال سعودى 3,242.5 جنيه مصري

300 ريال سعودى 3,891 جنيه مصري

500 ريال سعودى 6,485 جنيه مصري

700 ريال سعودى 9,079 جنيه مصري

1000 ريال سعودى 12,970 جنيه مصري

سعر صرف ريال سعودي في جميع البنوك المصريه

السوق السوداء12.97 للشراء، بينما سجل 12.83 للبيع

البنك المركزى شراء 12.737 ، بيع 12.699

البنك الأهلي المصري شراء 12.734 ، بيع 12.706

بنك مصر شراء 12.734 ، بيع 12.706

بنك القاهرة شراء 12.729، بيع 12.706

مصرف أبوظبى الإسلامى شراء 12.759، بيع 12.728

البنك التجاري الدولي شراء 12.73 ، بيع 12.645

HSBC شراء 12.73 ، بيع 12.7

بنك الإسكندرية شراء 12.735، بيع 12.703

بنك أجريكول شراء 12.736 ، بيع 12.689

البنك الأهلى القطرى شراء 12.727، بيع 12.567

بنك البركة شراء 12.733، بيع 12.638

بنك الكويت الوطني شراء 12.728، بيع 12.6

المصرف المتحد شراء 12.733 ، بيع 12.287

البنك المصرى الخليجى شراء 12.732 ، بيع 12.719

المصرف العربى الدولى شراء 12.735 ، بيع 12.704

بنك الشركة المصرفية بنك سايب شراء 12.74 ، بيع 12.52

بنك الإستثمار العربي شراء 12.735 ، بيع 12.68

البنك العقاري المصري العربي شراء 12.73 ، بيع 12.377

بنك قناة السويس شراء 12.742، بيع 12.654