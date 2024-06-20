سعر الريال السعودي صباح اليوم الخميس في مصر
سعر الريال السعودي.. شهد سعر الريال السعودي خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس خامس ايام عيد الاضحى المبارك، استقراراً، ويتبقى يومان على انتهاء إجازة العيد وعودة القكاعةالمصرفي المصري للعمل من جديد.
وسجل سعر الريال السعودي اليوم الخميس في البنك المركزى المصري للشراء نحو 12.737 ، وللبيع 12.699.
وفي هذا الصدد تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، خلال تعاملات اليوم الخميس اسعار العملات العربية والاوروبية واسعار السلع، لاسيما سعر الريال السعودي والذي استقر، وجاء سعره على النحو الآتي:
سعر الريال السعودي اليوم الخميس
- 1 ريال سعودى 12.97 جنيه مصري
- 5 ريال سعودى 64.85 جنيه مصري
- 10 ريال سعودى 129.7 جنيه مصري
- 25 ريال سعودى 324.25 جنيه مصري
- 50 ريال سعودى 648.5 جنيه مصري
- 100 ريال سعودى 1,297 جنيه مصري
- 150 ريال سعودى 1,945.5 جنيه مصري
- 200 ريال سعودى 2,594 جنيه مصري
- 250 ريال سعودى 3,242.5 جنيه مصري
- 300 ريال سعودى 3,891 جنيه مصري
- 500 ريال سعودى 6,485 جنيه مصري
- 700 ريال سعودى 9,079 جنيه مصري
- 1000 ريال سعودى 12,970 جنيه مصري
سعر صرف ريال سعودي في جميع البنوك المصريه
السوق السوداء12.97 للشراء، بينما سجل 12.83 للبيع
البنك المركزى شراء 12.737 ، بيع 12.699
البنك الأهلي المصري شراء 12.734 ، بيع 12.706
بنك مصر شراء 12.734 ، بيع 12.706
بنك القاهرة شراء 12.729، بيع 12.706
مصرف أبوظبى الإسلامى شراء 12.759، بيع 12.728
البنك التجاري الدولي شراء 12.73 ، بيع 12.645
HSBC شراء 12.73 ، بيع 12.7
بنك الإسكندرية شراء 12.735، بيع 12.703
بنك أجريكول شراء 12.736 ، بيع 12.689
البنك الأهلى القطرى شراء 12.727، بيع 12.567
بنك البركة شراء 12.733، بيع 12.638
بنك الكويت الوطني شراء 12.728، بيع 12.6
المصرف المتحد شراء 12.733 ، بيع 12.287
البنك المصرى الخليجى شراء 12.732 ، بيع 12.719
المصرف العربى الدولى شراء 12.735 ، بيع 12.704
بنك الشركة المصرفية بنك سايب شراء 12.74 ، بيع 12.52
بنك الإستثمار العربي شراء 12.735 ، بيع 12.68
البنك العقاري المصري العربي شراء 12.73 ، بيع 12.377
بنك قناة السويس شراء 12.742، بيع 12.654