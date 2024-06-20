الخميس 20 يونيو 2024
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مقتل جندي أوكراني قرر الاستسلام للجانب الروسي بمسيرة أرسلها زملاؤه ( شاهد )

صورة للجندي الأوكراني
صورة للجندي الأوكراني قبل مقتله

قرر مقاتل أوكراني الاستسلام، إلى الجانب الآخر من القوات الروسية، وخلال طريقه إلى وجهته الآمنة للاستسلام، أرسل زملاؤه في الجيش الأوكراني مسيرة انقضاضية قضت عليه قبل أن يسلم نفسه للجيش الروسي.

 

 

ويظهر في الفيديو الذي نشره مواقع روسية، الجندي الأوكراني وهو يمسك بمنديل أبيض في إشارة منه بالاستسلام للجانب الروسي، وخلال مضيه في طريقه للجان بالروسي، حلقت فوقه مسيرة انقضاضية وقصفته بقنبلة قضت عليه فورا.

قريبًا واشنطن ستتخلى عن زيلينسكي

فجرت موسكو معلومات جديدة، في محاولة روسية لبث الشقاق بين أوكرانيا وحليفتها الأولى الولايات المتحدة، وزعمت المخابرات الروسية أن البيت الأبيض سيُغلق قريباً "مشروع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حيث لم تعد له أي فائدة".

قائد الجيش السابق

كما أشارت في بيان لمكتبها الصحفي إلى أن واشنطن ستتخلى عن زيلينسكي الذي انتهت صلاحيته الرئاسية في مايو الماضي، لصالح مرشح يناسبها أكثر، وفق ما نقلت وكالة "تاس" اليوم الخميس.

إلى ذلك، زعمت المخابرات الروسية أن أميركا تريد قائد الجيش الأوكراني السابق فاليري زالوجني بديلا لزيلينسكي.

وكان الرئيس الأوكراني أقال زالوجني في فبراير الماضي وعينه بعد شهر سفيراً في بريطانيا.

يشار إلى أن واشنطن شكلت الحليف الأوثق لكييف منذ بدء الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية في فبرارير 2022.

 

فقد عمدت منذ سنتين إلى دعم القوات الأوكرانية بشتى الطرق، سواء عبر السلاح أو التدريب أو حتى فرض العقوبات على الروس بشتى المجالات.

 

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