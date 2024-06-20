وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية تتابع سير العمل بالمنشئات الصحية بالمحافظة

قامت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية صباح اليوم بجولة تفقدية لبعض المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة بالإسكندرية، في إطار استكمال المتابعة الميدانية المكثفة لأماكن تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الإسكندرية، بإدارة برج العرب الطبية ومناطق غرب والجمرك وشرق الطبية للمرور على وحدة أبو صير لطب الأسرة ومستشفى أطفال فوزي معاذ ومستشفى أطفال الأنفوشي ومستشفى أطفال الرمل

حيث تابعت انتظام سير العمل ومستوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، والتأكد من تنفيذ خطة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات.

وحدة أبو صير

وقد بدأت الزيارة بتفقد وحدة أبو صير ببرج العرب والتي تعد من ضمن وحدات التطوير وتعمل على مدار ٢٤ ساعة وكان في استقبالها الدكتورة ناهد هارڤي مدير إدارة برج العرب الطبية، حيث تم المرور على الطوارئ و الصيدلية و التأكد من تواجد الفريق الطبي وتوافر الأدوية الأساسية والألبان الصناعية والتطعيمات الأساسية كما تم تفقد سكن الأطباء

مستشفى أطفال فوزي معاذ

ثم توجهت وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية لمستشفى أطفال فوزي معاذ وكان في استقبالها الدكتور احمد عبد السلام أبو زيد مدير المستشفى وتم مناقشة التحديات التي تواجه المستشفى والجهود المبذولة للتغلب عليها وأطمئنت على توافر الادوية والمستلزمات وإلتزام الاطقم الطبية في فترة الإجازات وتم المرور على الإستقبال والطواريء والعزل ومتابعة ترددهم كما تم المرور على الحضانات وعناية الاطفال، وقد قام مدير المستشفى بتقديم درع شكر لوكيلة الوزارة على دعمها المستمر للمستشفى.

الانفوشي

ثم تفقدت ندا مستشفى أطفال الانفوشي و كان في استقبالها الدكتورة عصمت محمد إبراهيم مدير المستشفى والدكتور مراد ظريف مدير عام منطقة الجمرك الطبية حيث اطمئنت على تواجد كامل القوى بكل اقسام المستشفى وعلى نسب الاشغال والتردد و كما تم متابعة تجديد شبكة الاكسجين وعقود الصيانة والإصلاحات التي تمت في الفترة الماضية وكذلك تفعيل نظام الكاميرات في المستشفي وتحسين الخدمات المقدمة وقد اشاد الدكتور مراد ظريف بالتطوير الملحوظ في المستشفى خلال هذه الفترة.

و اختتمت وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية زيارتها بتفقد مستشفى أطفال الرمل وكان في استقبالها الدكتورة إيمان شكري عبد الرحمن مدير المستشفى والدكتورة إسراء زيدان مدير عام منطقة شرق الطبية والفريق المعاون لها

وتم مناقشة بعض التحديات التي تواجهه المستشفى و تاكدت من توفير الأدوية والمستلزمات لفترة الإجازات

و تابعت نسب التردد و الإشغال و التأكد من إلتزام الاطقم الطبية و قد اوضحت الدكتورة إيمان شكري إلتزام إدارة المستشفى بالتواجد على مدار الـ ٢٤ ساعة يومياً و خلال الإجازات.

وقد أشادت الدكتورة غادة ندا بالتزام الفرق الطبية والكفاءة في تقديم أفضل الخدمات الطبية للمترددين.

ورافقها خلال الزيارة الدكتور أحمد فؤاد مدير عام الطب العلاجي والدكتورة شريهان فؤاد مديرة العلاقات العامة والإتصال السياسي والدكتورة أميرة حمدي مكتب فني وكيل الوزارة والدكتورة ياسمين ريا منسق العلاقات العامة والإعلام.

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