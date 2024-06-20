غدًا.. تعامد الشمس على معابد الكرنك بالأقصر تزامنا مع بداية الانقلاب الصيفي

تشهد معابد الكرنك غدًا الجمعة 21 يونيو الجاري ظاهرة الانقلاب الصيفي وهي تعامد الشمس على المقاصير والغرف المقدسة لعدد من معابد الكرنك الشهيرة والباقية منذ آلاف السنين بالأقصر والشاهدة على تفوق وبراعة القدماء المصريين فى تطويع علوم الفلك في خدمة أغراضهم وفلسفتهم الدينية.

وما زالت معابد الكرنك تحتفظ بهذه الظاهرة وكذلك معبدا رمسيس الثالث ومعبد بتاح والتى تنير الشمس مقاصيرها المقدسة وقت الظهيرة بزاوية عمودية حيث كانت تقام الاحتفالات الدينية خلال هذا اليوم.

ويحرص العديد من السائحين من شتى جنسيات العالم على حضور إلي معابد الكرنك لمشاهدة هذا الحدث الذي تسوق له الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية بالأقصر منذ عام 2014، حيث بات هذا الحدث الفلكي الفريد من الأحداث البارزة والمهمة خلال وقت الصيف الذي تقل فيه الحركة السياحية، حيث تحدث هذه الظاهرة الفلكية كل عام مرة واحدة وتستمر لعدة أيام.

الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية بالأقصر تروج لتعامد الشمس

وقال أيمن أبوزيد، رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية بالأقصر إن الحركة السياحية تقل وقت الصيف وتحتاج لأفكار وأحداث جديدة لتشجيع الجذب السياحي خلال هذة الفترة، وهذا الحدث يحتاج إلى الدعم والاهتمام من كافة الجهات المعنية وكذلك تدعيم المواقع الأثرية من الخارج بكبائن مكيفة كما في أوروبا لتجنب الحرارة الشديدة.

وأضاف أبو زيد أنه يجب مد فترة الزيارة وقت الصيف للساعة السابعة والنصف مساء حتى غروب الشمس لإعطاء الفرصة للسائحين بالاستمتاع بالغروب وسط المناطق الأثرية مع تجنب الحرارة الشديدة خلال اليوم حيث تحتاج السياحة الصيفية الثقافية بالأقصر وأسوان إلى خدمات إضافية لتوفير الراحة للزائرين.