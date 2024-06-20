مطار الغردقة الدولي يستقبل 16 ألف سائح اليوم

تواصل القرى والمنتجعات السياحية بالغردقة، استقبال السائحين من مختلف الجنسيات بالإضافة إلى المصريين من مختلف المحافظات، عبر مطار الغردقة الدولي، مما أدى إلى ارتفاع نسب الإشغال السياحي.

وكشفت جداول الوصول لمطار الغردقة الدولي اليوم الخميس، وصول 78 رحلة طيران دولية من مختلف المطارات والعواصم الأوروبية، لتقل على متنها قرابة 16 ألف سائح من جنسيات متنوعة.

وتأتى الرحلات الوافدة من المطارات الألمانية، في مقدمة الرحلات الأكثر وصولًا إلى مطار الغردقة الدولي، يليها الإنجليز والبلجيك والروس.

ارتفاع كبير في نسب الإشغال السياحي بفنادق الغردقة

وتشهد القرى والمنتجعات السياحية بالغردقة، ارتفاعا كبيرا في نسب الإشغال السياحي، حيث تنافس الرحلات الداخلية نظيرتها من الوافدة من مختلف العواصم الأوروبية.

ورفع عدد الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة، لافتات كاملة العدد خلال الآونة الأخيرة تزامنًا مع احتفالات عيد الأضحى المبارك، حيث حرصت أعداد كبيرة من الأسر المصرية على قضاء تلك الإجازة على شواطئ المدينة الساحلية.