القبض على طرفي مشاجرة في الأميرية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على طرفي مشاجرة بمنطقة الأميرية في محافظة القاهرة، جرى خلالها استخدام الطرفين للأسلحة البيضاء بسبب خلافات الجيرة.

القبض على طرفي مشاجرة

وكانت البداية عندما تلقى مدير أمن القاهرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الأميرية، بورود بلاغ بوقوع مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.

وانتقلت قوة من قسم شرطة الأميرية لموقع البلاغ، وتبين من المعاينة والفحص إصابة أشخاص خلال المشاجرة بسبب خلافات سابقة حول الجيرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وفى سياق آخر أمرت نيابة عابدين، بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار عقار أمام محطة مترو محمد نجيب، دائرة قسم شرطة عابدين للاطلاع على ملف العقار محل الواقعة، والقرارات الصادرة واستعلمت عن حالة المصابين في الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بانهيار عقار مكون من 3 طوابق وسقوط سقف مخزن زيت بالدور الأرضي، ووجود مصابين وعالقين أسفل الأنقاض.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ البري وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وفرض كردون أمني في محيط الواقعة، وتم انتشال 5 سيدات من أسفل الأنقاض ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.