الاحتلال يقتحم جنين ووقوع مواجهات بالمدينة

مع مطلع صباح اليوم الخميس الموافق 20 يونيو، اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي الصهيوني، مدينة جنين، ومخيمها، بتعزيزات عسكرية من كافة المداخل.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت شهود عيان، أن قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال "مستعربون" تسللت إلى حي المراح وسط مدينة جنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

يذكر أنه مع دخول اليوم 258، للعدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، استشهد سيدتان، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الصاروخي لأحد المنازل في منطقة الحساينة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة.

وأطلق جيش الاحتلال قذائف مدفعية على المناطق الجنوبية من حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، كما استهدفت مدفعية الاحتلال مناطق شرق مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع، فيما شن طيران الاحتلال الحربي سلسلة غارات على المناطق الشمالية لمخيم النصيرات.

وفي هذه الأثناء، تحلّق طائرات مروحية "اباتشي"، وطائرات مسيرة "كواد كابتر" في الأجواء الغربية من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما تشهد مناطق وسط وغرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة قصفا مدفعيا، وإطلاق نار كثيف.

وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، 37396 شهيدا، بالإضافة إلى 85523 جريحا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.