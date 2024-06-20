الخميس 20 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

باليوم الـ258 للعدوان: شهيدتان وجرحى في قصف الاحتلال على قطاع غزة

العدوان الاسرائيلي
العدوان الاسرائيلي على غزة

اُستشهدت سيدتان، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، فجر اليوم الخميس، في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، الذي يدخل يومه الثامن والخمسين بعد المئة.

txt

اليابان تتهم روسيا بانتهاك قرار مجلس الأمن بالتعاون مع كوريا الشمالية

txt

رفع حالة الطوارئ بعد تهديدات بوقوع فيضانات جنوب الصين

وأفاد مراسلنا، باستشهاد سيدتين وإصابة 12 آخرين بجروح، بينهم أطفال ونساء، في قصف الاحتلال الصاروخي لأحد المنازل في منطقة الحساينة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأطلق جيش الاحتلال قذائف مدفعية على المناطق الجنوبية من حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال مناطق شرق مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع، فيما شن طيران الاحتلال الحربي سلسلة غارات على المناطق الشمالية لمخيم النصيرات.

وفي هذه الأثناء، تحلّق طائرات مروحية "اباتشي"، وطائرات مسيرة "كواد كابتر" في الأجواء الغربية من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

كما تشهد مناطق وسط وغرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة قصفا مدفعيا، وإطلاق نار كثيف.

وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، 37396 شهيدا، بالإضافة إلى 85523 جريحا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

مواد متعلقة

اليابان تتهم روسيا بانتهاك قرار مجلس الأمن بالتعاون مع كوريا الشمالية

رفع حالة الطوارئ بعد تهديدات بوقوع فيضانات جنوب الصين

المجموعة القتالية الروسية تحبط محاولات أوكرانيا لتناوب قواتها

الأونروا: فوات الاحتلال دمرت 67% من البنية التحتية لقطاع غزة

قوات الاحتلال تقـصف بالمدفعية حي الزيتون في شمالي غزة

إصابة فلسطينيين في قصف إسرائيلي لحي الزيتون في غزة
الجريدة الورقية