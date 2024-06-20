الخميس 20 يونيو 2024
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

استشهاد مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال لمخيم النصيرات فجر اليوم

شهداء
شهداء

استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم الخميس، إثر استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وفقًا لـ"وفا".

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الأونروا: فوات الاحتلال دمرت 67% من البنية التحتية لقطاع غزة

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قوات الاحتلال تقـصف بالمدفعية حي الزيتون في شمالي غزة

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد مواطنتين وإصابة 12 آخرين بجروح مختلفة، بعد استهداف طيران الاحتلال منزلا لعائلة جاد الله في منطقة الحساينة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من  أكتوبر الماضي، 37396 شهيدا، بالإضافة إلى 85523 جريحا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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الجريدة الورقية