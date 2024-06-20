استشهاد مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال لمخيم النصيرات فجر اليوم

استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم الخميس، إثر استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وفقًا لـ"وفا".

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد مواطنتين وإصابة 12 آخرين بجروح مختلفة، بعد استهداف طيران الاحتلال منزلا لعائلة جاد الله في منطقة الحساينة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، 37396 شهيدا، بالإضافة إلى 85523 جريحا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.