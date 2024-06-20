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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مواجهة الزمالك وفاركو في الدوري

الزمالك
الزمالك

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره فاركو مساء غد الجمعة  على ملعب ستاد القاهرة الدولي في لقاء مؤجل من الجولة ٢١ للدوري الممتاز.

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الأهلي من دون راحة استعدادًا لملاقاة الداخلية بالدوري

ومن المقرر اذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية المصرية على صعيدي الاندية والمنتخبات.

على صعيد آخر ، قرر نادي الزمالك إيقاف حارس مرمى الفريق الأول محمد عواد وإحالته للتحقيق على خلفية تصرفه الانفعالي مع زميله حسام عبد المجيد عقب الهدف الثاني لفريق المصري البورسعيدي.
ورصدت الكاميرات تصرف انفعالي شديد من عواد تجاه عبد المجيد عقب الهدف الثاني لفريق المصري البورسعيدي في شباك الزمالك، حيث توجه الحارس له وقام بدفعه بقوة قبل أن يتدخل زملائهم بالفريق لاحتواء الموقف سريعًا.

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