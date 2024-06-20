تشكيل إنجلترا المتوقع لمواجهة الدنمارك الليلة.. هاري كين يقود الهجوم

يستعد منتخب إنجلترا لمواجهة نظيره منتخب الدنمارك في الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 التي تقام في ألمانيا.

ويدخل منتخب الأسود الثلاثة المباراة بهدف تعزيز الصدارة وخطف الثلاث نقاط بعد الفوز في الجولة الماضية على منتخب صربيا بهدف دون رد عن طريق لاعب ريال مدريد جود بيلينجهام.

على الناحية الآخري يأمل منتخب الدنمارك في تعويض التعادل في الجولة الماضية حيث تعادل مع منتخب سلوفينيا بهدف لكل منتخب في المباراة التي جمعت المنتخبان الأحد الماضي.

تشكيل إنجلترا المتوقع ضد منتخب الدنمارك في يورو 2024:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: كيران تريبيير مارك جويهي _جون ستونز _ كايل ووكر.

خط الوسط الدفاعي: ديكلان رايس – ترينت ألكساندر أرنولد_ جود بيلينجهام.

خط الهجوم : فيل فودين _بوكايو ساكا _ هاري كين



موعد مباراة إنجلترا و الدنمارك في يورو 2024.

تنطلق صافرة المباراة الخميس الموافق 20 يونيو 2024، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وتُذاع المباراة عبر قنوات bein sports max 1،على ملعب كومرتسبانك أرينا.

ترتيب المجموعة الثالثة قبل لقاء إنجلترا و الدنمارك

1/إنجلترا 3 نقاط

2/ الدنمارك 1 نقطة

3/سلوفينيا 1 نقطة

4/صربيا 0 نقاط