الخميس 20 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

أهمية الزيوت الطبيعية لشعر كثيف وصحي

شعر صحي
شعر صحي

العناية بالشعر هي جزء أساسي من روتين الجمال والصحة العامة، ويعتبر الشعر الكثيف والصحي رمزاً للجاذبية والجمال، وقد تعاني الكثير من النساء من مشاكل تساقط الشعر أو ضعف نموه، مما يدفعهن للبحث عن حلول طبيعية وفعالة لتحسين صحة فروة الرأس وتعزيز نمو الشعر.

txt

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة بالإمارات اليوم الخميس

txt

الجيش الأمريكي يعلن تدمير محطة تحكم أرضية ووحدة قيادة باليمن


ويعد استخدام الزيوت الطبيعية تحتوي على مكونات تغذي الشعر وفروة الرأس بعمق، مما يساعد على نمو الشعر بشكل أكثر سماكة وصحة.


ترطيب وتغذية الشعر


عند وضع زيت على شعرك، يُعتبر ذلك طريقة رائعة لتأمين رطوبته الزيت يغلق الشعرة بطبقة حماية، تمنع فقدان الرطوبة عن طريق التبخر، مما يساعد على إبقاء الشعر مغذًّى بشكل جيد. 


تحفيز نمو الشعر
عندما تقومين بتدليك زيت الشعر في فروة رأسك، فإنك لا تسمحين فقط بتشبع العناصر الغذائية، بل تحفزين نمو الشعر أيضاً. فتدليك فروة الرأس يعزز الدورة الدموية التي تصل إلى جذور الشعر، وهذا يسبب التجدد والنمو مع تقوية خصلات الشعر.
تدليك فروة الرأس يعزز الدورة الدموية التي تصل إلى جذور الشعر، وهذا يسبب التجدد والنمو.

 تقوية خصلات الشعر
عندما تغطي العناصر الغذائية الموجودة في زيت الشعر الخصلات، فإنها تحمي الشعر من التقصف كذلك، عندما تكون خصلات الشعر التي تنمو من أعلى فروة الرأس مرطبة ومليئة بالعناصر الغذائية منذ البداية، فإنها تنمو قوية
زيت الشعر الجيد يساهم في منع تقصف الأطراف، مما يعزز نمو الشعر ويجعله أكثر قوة. فعندما تكون الشعرة مغذاة من الأسفل، تقلل من خطر التكسر.

حماية الشعر من الاضرار البيئية
تلعب البيئة دوراً كبيراً في شعرك، لذا تؤدي الرياح والرطوبة المنخفضة والتبخر إلى فقدان الرطوبة، فالشمس والأشعة فوق البنفسجية تجفف الشعر أيضاً، ويوفر تزييت الشعر حاجزاً وقائياً من العوامل البيئية التي يمكن أن تؤدي إلى جفافه

مواد متعلقة

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة بالإمارات اليوم الخميس

عمر كمال ينتظم في برنامج تأهيلي على هامش مران الأهلي

الجيش الأمريكي يعلن تدمير محطة تحكم أرضية ووحدة قيادة باليمن

تزايد فرص وسام أبو علي في المشاركة مع الأهلي بقمة الدوري

نشرة التوك شو.. حسن نصر الله يهدد إسرائيل وإعادة الحجاج المصريين المفقودين

خبير سياسات دولية يكشف عن الأقرب للفوز بالانتخابات الإيرانية (فيديو)
الجريدة الورقية