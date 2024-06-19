حالة الطقس غدا الخميس البداية الفلكية للصيف.. والعظمى بالقاهرة 38

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الخميس الموافق 20 يونيو.

وأعلنت الأرصاد أنه غدا الخميس البداية الفلكية لفصل الصيف، حيث يشهد نصف الكرة الشمالي أطول نهار وأقصر ليل خلال العام إيذاناً ببدء فصل الصيف والذي يستمر قرابة الثلاثة أشهر حيث تتعامد الشمس على مدار السرطان.

منخفض الهند الموسمي

وفي فصل الصيف يكون الاحساس أعلى بارتفاع الحرارة؛ بسبب زيادة نسب الرطوبة والتأثر بمنخفض الهند الموسمي الذي يتمركز في جنوب آسيا ممتدا إلى شبه الجزيرة العربية وآسيا الصغرى وشرق البحر المتوسط وقبل وصول الكتل الهوائية إلى جمهورية مصر العربية تمر عبر البحر المتوسط فتحمل المزيد من الرطوبة والتى تعطي إحساساً أكثر بالحرارة.

ويشهد الطقس غدا الخميس، أول أيام فصل الصيف، ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على البلاد بقيم تتراوح ما بين درجتين إلى ثلاث درجات مئوية، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

ويكون حالة الطقس غدا، شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الانحاء، معتدل للحرارة على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 38 للعظمى والصغرى 26 درجة

السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 22 درجة

جنوب سيناء 42 للعظمى والصغرى 30 درجة

شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 26 درجة

جنوب الصعيد 45 للعظمى والصغرى 30 درجة.